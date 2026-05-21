«Ελπίδα για τη δημοκρατία – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών»: Πλήθος κόσμου στην Αριστοτέλους για τη Μαρία Καρυστιανού – Δείτε βίντεο

Σε κλίμα ενθουσιασμού και διάχυτης αισιοδοξίας, πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, έξω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον», όπου σε λίγη ώρα ξεκινά η πολυαναμενόμενη εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού. Πρόκειται για την εκδήλωση κατά την οποία πρόκειται να ανακοινώσει και επίσημα πλέον το νέο της πολιτικό εγχείρημα. Το νέο κόμμα θα ονομάζεται «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Στο σημείο έχει ήδη αρχίσει και μαζεύεται κόσμος, με υποστηρικτές να έχουν ταξιδέψει από αρκετές περιοχές της χώρας για να δηλώσουν το «παρών» στο ξεκίνημα του νέου κινήματος. Οι συγκεντρωμένοι εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την εκλογική πορεία του νέου φορέα, με κάποιους να κάνουν λόγο ακόμη και για επικράτηση στην επόμενη κάλπη.

«Η πρώτη Χάρτα του Ρήγα, η δεύτερη της Μαρίας Καρυστιανού»

Ανάμεσα στους πολίτες που ταξίδεψαν για την εκδήλωση είναι και ο Ιωάννης Λαΐνας, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, δίνοντας έναν έντονα συμβολικό και ιστορικό τόνο στην παρουσία του. «Έχουμε έρθει από τον Βόλο προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία και να ζήσουμε τη δεύτερη Χάρτα. Η πρώτη ήταν του Ρήγα, η δεύτερη είναι της Μαρίας Καρυστιανού. Για το καλό όλων. Στην παρούσα φάση εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Διαθέτουμε το χρόνο μας και είμαστε ευδιάθετοι και ακολουθούμε. Καλή επιτυχία. Δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Διότι εμείς έχουμε ένα δυνατό προτέρημα και αυτό λέγεται φιλότιμο. Και αν το θίξεις, αν υπερβείς τα εσκαμμένα, έχεις πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν πρόβλημα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα»

Ιδιαίτερα συγκινησιακή και ταυτόχρονα δυναμική ήταν η τοποθέτηση του πρώην αντιδημάρχου Δήμου Βόλου, Μπάμπη Τσαβάλη, ο οποίος μοιράστηκε τη δική του προσωπική τραγωδία, συνδέοντάς την άρρηκτα με τον αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης. «Ακολουθώ την Καρυστιανού διότι έχω πιστέψει σε αυτή για τη δικαιοσύνη. Γιατί είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που έχω χάσει την κόρη μου. Παλεύουμε με αυτό. Παλεύουμε να βρούμε τη δικαιοσύνη, να βρούμε δικαιοσύνη για τα παιδιά μας και πάνω και πάνω απ’ όλα, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Γιατί βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταποδώσει αυτά που πρέπει στον πολίτη. Το καινούργιο είναι ότι η αλλαγή θα γίνει στη χώρα μας. Θα φύγουν όλα, θα το πω έτσι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατακλέψει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο πολίτης αυτή τη στιγμή να λιμοκτονεί. Να αλλάξουμε, να πάμε για καθαρή αλλαγή. Εμείς πιστεύουμε ότι η Μαρία Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα. Για όλα αυτά τα χρόνια θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός που θα έχει η χώρα μας» υπογράμμισε ο κ. Τσαβάλης.

«Κομίζει κάτι τελείως διαφορετικό, μακριά από το πολιτικό κατεστημένο»

Για την ανάγκη ανατροπής του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού και για την ελπίδα που γεννά η εμφάνιση αυτού του κινήματος πολιτών μίλησε η συνταξιούχος επισκέπτρια υγείας, Δάφνη Χαλκιά, εστιάζοντας στη σύνθεση του στελεχιακού δυναμικού της νέας προσπάθειας. «Η ελπίδα. Η ελπίδα πως θα γίνει κάτι καλύτερο από αυτό το πολιτικό σύστημα που μας δουλεύει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο. Κάπως πρέπει να το αλλάξουμε και αυτή τη στιγμή μας δίνεται η ελπίδα να το αλλάξουμε. Αυτό με φέρνει εδώ. Όσο και αν προσπαθούν με τις γνωστές μεθόδους να συνδέουν ανθρώπους με καταστάσεις έτσι γιατί έτσι θέλουν, η κυρία Καρυστιανού και το κίνημα πολιτών κομίζει κάτι τελείως διαφορετικό και μόνο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο στελεχιακό δυναμικό δεν έχει σχέση με την πολιτική και μόνο αυτό είναι διαφορετικό. Η δικαιοσύνη φέρνει αξιοπρέπεια. Αυτό το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι εδώ, δεν θα πω τίποτα άλλο από το ότι θα ‘θελα να είναι πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι στην καλύτερη θα είναι δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κατεστημένο πολιτικό που δεν είναι εύκολο να σπάσει. Αν σηκωθούν όλοι από τους καναπέδες τους, αν αποφασίσουμε όλοι να πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε, το αποτέλεσμα θα αλλάξει» κατέληξε η κυρία Χαλκιά.

Μαρία Καρυστιανού: Αυτό είναι το έγγραφο που υπογράφουν οι πολίτες -Το όνομα του νέου κινήματος

«Ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17.05.2026 Ιδρυτική Διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία ‘Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών’». Αυτό αναγράφεται στην κορυφή της σελίδα που υπογράφουν οι πολίτες που δίνουν το «παρών» αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας τη στήριξή τους και τη συμμετοχή του στον νέο φορέα. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Ψωμιάδης για Καρυστιανού: Λείπει σήμερα η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια – Θέλω να πιστεύω ότιαυτή η καινούρια προσπάθεια θα τα κουβαλήσει

«Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της» δήλωσε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος δίνει το «παρών» έξω από το «Ολύμπιον».

