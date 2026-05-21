Ηχηρό-καμπανάκι-ύφεσης-στην-Ευρωζώνη:-Η-επιχειρηματική-δραστηριότητα-συρρικνώθηκε-με-τους-ταχύτερους-ρυθμούς-από-το-2023

Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από τη ζώνη του ευρώ. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε τον Μάιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών.

Ο πόλεμος με το Ιράν και το νέο ενεργειακό σοκ επιβαρύνουν οικονομία, κατανάλωση και επιχειρήσεις, εντείνοντας παράλληλα τις πληθωριστικές πιέσεις και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global υποχώρησε στις 47,5 μονάδες από 48,8 τον Απρίλιο, παραμένοντας κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση από το 2023, με τους αναλυτές να αιφνιδιάζονται, καθώς ανέμεναν σταθεροποίηση του δείκτη.

Υπηρεσίες σε ελεύθερη πτώση – Η μεταποίηση κρατιέται από τα αποθέματα

Η εικόνα στην Ευρωζώνη παραμένει έντονα άνιση.

Η μεταποίηση εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχές, κυρίως λόγω της προληπτικής δημιουργίας αποθεμάτων από επιχειρήσεις που φοβούνται περαιτέρω επιδείνωση στην εφοδιαστική αλυσίδα και νέο άλμα στις τιμές ενέργειας.

Αντίθετα, ο τομέας των υπηρεσιών δέχεται ισχυρό πλήγμα από το αυξημένο κόστος ζωής και την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος.

Στη Γερμανία ο σύνθετος δείκτης παρέμεινε σχετικά σταθερός, ενώ στη Γαλλία κατέρρευσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Πληθωρισμός ξανά κοντά στο 4%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος στις τιμές. Το κόστος εισροών και οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό άνω των τριών ετών, ενισχύοντας τους φόβους ότι ο πληθωρισμός μπορεί να επιστρέψει κοντά στο 4% τους επόμενους μήνες.

«Οι δείκτες τιμών της έρευνας υποδηλώνουν ήδη πληθωρισμό κοντά στο 4% στο προσεχές διάστημα», προειδοποίησε ο επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, Κρις Γουίλιαμσον.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα «βαθύ δίλημμα» καθώς η οικονομία επιβραδύνεται την ίδια στιγμή που οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται.

Η ΕΚΤ μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

Η νέα επιδείνωση των δεικτών έρχεται ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο για να αναχαιτίσει το κύμα ακρίβειας.

Οι αγορές προεξοφλούν αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου, Πιερ Βουνς, να δηλώνει ότι «η πιθανότητα αύξησης είναι αρκετά υψηλή» εάν ο πόλεμος δεν τερματιστεί σύντομα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αυξάνονται οι φωνές εντός της ΕΚΤ που ζητούν μεγαλύτερη προσοχή λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη «θα γίνουν πολύ πιο ορατές τις επόμενες εβδομάδες».

Ο πόλεμος αλλάζει το οικονομικό τοπίο

Η ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ είχαν προβλέψει τον Μάρτιο ανάπτυξη 0,9% για το 2026 και 1,3% για το 2027, όμως πλέον οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η Ευρωζώνη κινείται ανάμεσα στο βασικό και στο δυσμενές σενάριο, το οποίο προβλέπει πολύ ασθενέστερη ανάπτυξη σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου.

«Ο τομέας των υπηρεσιών δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα από το σοκ στο κόστος ζωής που προκαλεί ο πόλεμος», σημείωσε ο Γουίλιαμσον, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η ώθηση που έδινε έως τώρα η δημιουργία αποθεμάτων στη μεταποίηση αρχίζει ήδη να εξασθενεί.