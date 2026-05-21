Η-ΕΕ-εξετάζει-προσωρινή-εξαίρεση-από-κυρώσεις-σε-κινεζική-εταιρεία-τσιπ-για-να-αποτραπούν-ελλείψεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να προτείνει την προσωρινή άρση κυρώσεων σε μεγάλο κινεζικό προμηθευτή ημιαγωγών, έπειτα από προειδοποιήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας ότι η διατήρηση των μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την εξαίρεση της κινεζικής εταιρείας Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., με την πρόταση να κατατεθεί ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Για να εφαρμοστεί το μέτρο θα απαιτηθεί η έγκριση των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η εταιρεία είχε συμπεριληφθεί στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, καθώς θεωρήθηκε ότι παρείχε προϊόντα διπλής χρήσης και εξοπλισμό που κατέληξε στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων που εντοπίστηκαν σε drones και κατευθυνόμενα όπλα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχώρησε σε σχόλιο όταν ζητήθηκε επίσημη τοποθέτηση.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες άσκησαν πιέσεις στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας ότι δεν έχουν επαρκή χρόνο για να διαφοροποιήσουν τις προμήθειές τους και ότι πιθανές ελλείψεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξάντληση αποθεμάτων μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η πιθανή εξαίρεση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα είναι προσωρινή και θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, ώστε να δοθεί χρόνος για εύρεση εναλλακτικών προμηθευτών.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει ήδη αντιμετωπίσει σημαντικές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα στο παρελθόν, όταν εσωτερική διαμάχη στην κινεζικών συμφερόντων εταιρεία Nexperia επηρέασε την παραγωγή. Η ολλανδική κυβέρνηση είχε τότε αναλάβει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας επικαλούμενη νομοθεσία εθνικής ασφάλειας, γεγονός που προκάλεσε αντίδραση από το Πεκίνο με περιορισμούς στις εξαγωγές.

Η κρίση εκείνη είχε οδηγήσει σε ελλείψεις βασικών τσιπ και προβλήματα παραγωγής σε αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες, παρά το γεγονός ότι η Nexperia παράγει κυρίως απλούστερους ημιαγωγούς.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση για μικροτσίπ λόγω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης έχει επιβαρύνει περαιτέρω την παγκόσμια αγορά, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών και πίεση στην προσφορά.

- -