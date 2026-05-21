«Η-Ευρώπη-δεν-καταλαβαίνει-πόσο-επικίνδυνο-είναι»:-Προειδοποίηση-για-starlink-και-ai

Η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί σε στρατηγική αδυναμία εάν συνεχίσει να εξαρτάται από αμερικανικές υποδομές στην τεχνητή νοημοσύνη και στις δορυφορικές επικοινωνίες, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου Bouygues, Ολιβιέ Ρουσά, βάζοντας στο στόχαστρο την κυριαρχία του Starlink του Ίλον Μασκ.

«Η Ευρώπη δεν καταλαβαίνει ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται αποκλειστικά σε αμερικανικές υποδομές», δήλωσε ο Ρουσά στο CNBC, επισημαίνοντας ότι δύο είναι τα πεδία που θα καθορίσουν το μέλλον: η τεχνητή νοημοσύνη και οι δορυφορικές υπηρεσίες.

Ο επικεφαλής του γαλλικού κολοσσού, που δραστηριοποιείται στις κατασκευές, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, υπογράμμισε πως η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει «τη δική της κυριαρχία» στον συγκεκριμένο τομέα και να μην εξαρτάται πλήρως από πλατφόρμες όπως το Starlink.

Το Starlink της SpaceX κυριαρχεί σήμερα στην παγκόσμια αγορά δορυφορικού ίντερνετ, διαθέτοντας περίπου 10.000 δορυφόρους σε τροχιά, ενώ η μητρική εταιρεία του Ίλον Μασκ σχεδιάζει είσοδο στο Nasdaq σε μία IPO που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη όλων των εποχών.

Ο Ρουσά προειδοποίησε ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από έναν μη κρατικό παίκτη δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς μία ιδιωτική εταιρεία θα μπορούσε θεωρητικά να επηρεάσει ή ακόμη και να διακόψει κρίσιμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

«Δεν είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα Starlink ή κάτι αντίστοιχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας στην ανάγκη ευρωπαϊκών λύσεων.

Η μάχη των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο έντονων ανακατατάξεων στις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες.

Η Bouygues πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στις προσπάθειες συγκέντρωσης της γαλλικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, η οποία τα τελευταία χρόνια πιέζεται από τον σκληρό ανταγωνισμό και τις χαμηλές τιμές.

Τον Απρίλιο, η Bouygues κατέθεσε πρόταση εξαγοράς σημαντικού ποσοστού της SFR, της δεύτερης μεγαλύτερης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας της Γαλλίας, σε συμφωνία συνολικής αξίας 20,35 δισ. ευρώ. Μαζί με τις Orange και Free-Iliad, η Bouygues Telecom θα αποκτούσε το 42% της SFR, μειώνοντας τους μεγάλους παίκτες της αγοράς από τέσσερις σε τρεις.

Η συμφωνία, ωστόσο, αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού, σε μία κρίσιμη δοκιμασία για τη στάση της Κομισιόν απέναντι στη συγκέντρωση της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

«Το ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διαμορφώσει συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού. Και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό», ανέφερε ο Ρουσά.