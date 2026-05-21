Η κυβέρνηση Τραμπ «ρίχνει» 2 δισ. δολ. στην κβαντική τεχνολογία – Αποκτά μερίδια σε IBM και ακόμη 8 εταιρείες

Σε μία από τις πιο επιθετικές κινήσεις κρατικής στήριξης της τεχνολογίας των κβαντικών υπολογιστών προχωρούν οι ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να προωθεί πακέτο επιχορηγήσεων ύψους 2 δισ. δολαρίων προς εννέα εταιρείες του κλάδου, αποκτώντας παράλληλα και μειοψηφικά μετοχικά ποσοστά στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 1 δισ. δολαρίων, θα κατευθυνθεί στην IBM, η οποία θεωρείται μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στην ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών.

Η κούρσα της κβαντικής τεχνολογίας

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη της κβαντικής τεχνολογίας, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας τόσο για την οικονομία όσο και για την εθνική ασφάλεια.

Οι κβαντικοί υπολογιστές υπόσχονται να επιλύουν εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα με ταχύτητες αδύνατες για τους σημερινούς υπερυπολογιστές, ενώ σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται ότι μπορούν να αλλάξουν ριζικά την επιστημονική έρευνα, την άμυνα, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τις ενεργειακές τεχνολογίες.

Η IBM, που λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, αναπτύσσει εξειδικευμένα chips για κβαντικούς υπολογιστές, με στόχο τη δημιουργία πιο σταθερών και επεκτάσιμων συστημάτων.

Παράλληλα, η κατασκευάστρια chips GlobalFoundries θα λάβει 375 εκατ. δολάρια, ενώ μικρότερα ποσά θα κατευθυνθούν στις εταιρείες D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion και άλλες startups του χώρου. Η αυστραλιανή startup Diraq προβλέπεται να λάβει 38 εκατ. δολάρια.

Η κυβέρνηση αποκτά μετοχές στις εταιρείες

Tο αμερικανικό δημόσιο θα αποκτήσει μειοψηφικά μετοχικά ποσοστά στις εταιρείες που χρηματοδοτεί.

Το υπουργείο Εμπορίου δεν αποκάλυψε ακόμη το ακριβές μέγεθος των συμμετοχών, ωστόσο η κίνηση εντάσσεται στη νέα στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για άμεση συμμετοχή του κράτους σε κρίσιμες βιομηχανίες.

Η ίδια λογική είχε εφαρμοστεί πρόσφατα και σε συμφωνίες με την Intel, την MP Materials και την εταιρεία σπάνιων γαιών Vulcan Elements.

«Νέα εποχή αμερικανικής καινοτομίας»

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ οδηγεί τον κόσμο σε μία νέα εποχή αμερικανικής καινοτομίας».

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον νόμο Chips and Science Act του 2022, ο οποίος προβλέπει κονδύλια για στρατηγικές τεχνολογίες και εγχώριες αλυσίδες παραγωγής.

Το μεγάλο στοίχημα της Ουάσιγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζει παράλληλα και ειδικό προεδρικό διάταγμα για τον κλάδο του quantum computing, την ώρα που κολοσσοί όπως η Microsoft και η Google επενδύουν επίσης δισεκατομμύρια στην τεχνολογία.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου δήλωσε ότι «το quantum βρίσκεται πλέον πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα», σημειώνοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα chips επιταχύνουν δραματικά τον χρόνο ανάπτυξης.

Οι αμφιβολίες και οι κίνδυνοι

Παρά τον ενθουσιασμό, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η τεχνολογία παραμένει σε πρώιμο στάδιο και οι επενδύσεις εμπεριέχουν υψηλό ρίσκο.

Ο πρόεδρος του Resilient Navigation and Timing Foundation, Dana Goward, σχολίασε ότι «όλοι είναι ενθουσιασμένοι με το quantum επειδή θεωρείται το επόμενο μεγάλο πράγμα, αλλά πολλές από τις προσδοκίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί».

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η στρατηγική διασπορά επενδύσεων σε πολλές εταιρείες περιορίζει το ρίσκο και μπορεί μακροπρόθεσμα να αποδώσει σημαντικά οφέλη στους Αμερικανούς φορολογούμενους.