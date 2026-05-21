Η-Μπόκο-Χαράμ-σκότωσε-33-αλιείς-και-υλοτόμους-στη-βορειοανατολική-Νιγηρία

Τζιχαντιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ δολοφόνησαν 33 αλιείς και υλοτόμους κατά τη διάρκεια δυο διακριτών επιθέσεων στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, δήλωσαν χθες Τετάρτη πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κι εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν αφότου ξέσπασε η εξέγερση των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ–η οποία αργότερα διασπάστηκε, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η αντίπαλη οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ)–πριν από 17 χρόνια.

Η αναζωπύρωση των επιθέσεων των τζιχαντιστών τους τελευταίους μήνες ώθησε τον νιγηριανό στρατό να ενισχύσει τη συνεργασία του με τις ΗΠΑ. Το σαββατοκύριακο και στις αρχές της εβδομάδας, διεξήχθησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές στην πολιτεία Μπόρνο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 175 τζιχαντιστές, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων στην Αμπούτζα και στην Ουάσιγκτον.

Τη Δευτέρα, δυο επιθέσεις τζιχαντιστών στοίχισαν τη ζωή σε 27 αλιείς στην περιοχή Μάφα και έξι υλοτόμων στη Ντίκουα, ανέφεραν πηγή του AFP σε παραστρατιωτική οργάνωση που πολεμά εναντίον τους και μέλος συνδικαλιστικού φορέα.

«Τους ψαράδες σταμάτησαν μαχητές της Μπόκο Χαράμ κινούμενοι με μοτοσικλέτες δυο χιλιόμετρα από την πόλη Μάφα» και «δολοφόνησαν και τους 27», είπε ο Μπαμπακούρα Κολό, μέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης, βοηθητικής του στρατού, που συμμετέχει σε αντιτζιχαντιστικές επιχειρήσεις.

Ο Αμπντουλαχί Σάνι, στέλεχος συνδικάτου αλιέων στη Μαϊντουγκούρι, την πρωτεύουσα της πολιτείας, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από τη Μάφα, έδωσε τον ίδιο απολογισμό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, έξι υλοτόμοι δολοφονήθηκαν από μέλη της Μπόκο Χαράμ καθώς μάζευαν ξύλα για θέρμανση σε περιοχή έξω από το χωριό Μαλάμ Μάτζα, στη γειτονική περιοχή Ντίκουα, σύμφωνα με τον κ. Κολό.

Οι υλοτόμοι ήταν ανάμεσα στους εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω της δράσης των τζιχαντιστών και ζούσαν σε καταυλισμούς στην πόλη Ντίκουα, 90 χιλιόμετρα από τη Μαϊντουγκούρι, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τζιχαντιστές βάζουν στο στόχαστρο ολοένα πιο συχνά άμαχους στην περιοχή–υλοτόμους, αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφους, εμπόρους παλιοσίδερων…–κατηγορώντας τους πως δίνουν πληροφορίες στον στρατό γι’ αυτούς.

Πριν από δύο εβδομάδες, μαχητές της Μπόκο Χαράμ σκότωσαν 18 υλοτόμους έξω από το χωριό Αμπαράμ, στην περιοχή Μπάμα της ίδιας πολιτείας, της Μπόρνο, σύμφωνα με μέλη αντιτζιχαντιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης και κατοίκους.

Οι περισσότεροι από τους εξαναγκαστικά εκτοπισμένους ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς και εξαρτώνται από τη βοήθεια διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων για τον εφοδιασμό με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Αλλά εξαιτίας της δραστικής μείωσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, έπειτα από περικοπές των χρηματοδοτήσεων από πολλά κράτη, μεγάλο μέρος τους αναγκάζεται να αναζητήσει τρόπους να επιβιώσει.