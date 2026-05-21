Η Ρώμη του 21ου αιώνα: Πώς η Nvidia, η Anthropic και η SpaceX γράφουν το μέλλον του πλανήτη

Μέσα σε λίγες ώρες της ίδιας χρηματιστηριακής συνεδρίασης, τρία γεγονότα συνέκλιναν για να σκιαγραφήσουν τα όρια μιας νέας εποχής. Η Nvidia ανακοίνωσε ρεκόρ πωλήσεων και κερδών. Η Anthropic αποκάλυψε ότι η εκτόξευση των εσόδων της θα τη φέρει για πρώτη φορά σε λειτουργική κερδοφορία. Και η SpaceX κατέθεσε τα έγγραφα για αυτό που μπορεί να αποδειχθεί η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των αγορών.

Τρεις εταιρείες, μία πατρίδα. Πίσω από τους αριθμούς διαγράφεται η πραγματική, βαθύτερη είδηση: η τεχνολογία αιχμής — η λεγόμενη 4η βιομηχανική επανάσταση — δεν αναδιατάσσει απλώς αγορές και χαρτοφυλάκια· καθορίζει το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη. Και συμβαίνει, σχεδόν στο σύνολό του, στη Ρώμη του σύγχρονου κόσμου: στην Αμερική.

Η παραβολική ζήτηση της Nvidia

Το επίκεντρο αυτής της μετατόπισης παραμένει ένας κατασκευαστής τσιπ. Η Nvidia ανακοίνωσε για το τρίμηνο που έληξε τον Απρίλιο πωλήσεις 81,6 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 85% σε ετήσια βάση και υπερβαίνοντας κατά 3,4% τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 78,9 δισ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 58,3 δισ. δολάρια — περισσότερο από τριπλάσια έναντι του περσινού τριμήνου και κατά 36,5% υψηλότερα από τις προβλέψεις των 42,9 δισ.

«Η ζήτηση έχει γίνει παραβολική», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, αποδίδοντας την έκρηξη σε έναν λόγο: στην έλευση της «agentic» τεχνητής νοημοσύνης, των συστημάτων δηλαδή που εκτελούν εκτεταμένες εργασίες με αυτονομία. Η ώθηση προήλθε κυρίως από τον τομέα των data centers και την πώληση υπολογιστικού εξοπλισμού — των επεξεργαστών γραφικών (GPUs) και των εξειδικευμένων τσιπ της εταιρείας. Χαρακτηριστικά, οι πωλήσεις εξοπλισμού δικτύωσης τριπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, αγγίζοντας το ρεκόρ των 14,8 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία συνόδευσε τα αποτελέσματα με δύο φιλικές προς τους μετόχους κινήσεις: πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 80 δισ. δολαρίων και αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος από ένα σεντ ανά μετοχή σε 25 σεντ. Η οικονομική διευθύντρια Κόλετ Κρες ανέφερε ότι η Nvidia σκοπεύει να επιστρέψει φέτος το 50% των ελεύθερων ταμειακών ροών της στους μετόχους — ένδειξη μιας εταιρείας που πλέον παράγει μετρητά ταχύτερα από όσο μπορεί να τα επανεπενδύσει.

Μια ολόκληρη αυτοκρατορία πυριτίου

Το φαινόμενο Nvidia δεν είναι μεμονωμένο· είναι η κορυφή ενός παγόβουνου. Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στηρίζονται όλο και περισσότερο στις πωλήσεις υλικού, και ειδικότερα τσιπ, για να τροφοδοτήσουν τα κέρδη τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι η δραστηριότητα τσιπ της εταιρείας μεγαλώνει ραγδαία και είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι θεωρούσαν πολλοί· αν το τμήμα ιδιόκτητου πυριτίου της Amazon Web Services λειτουργούσε ως αυτόνομη εταιρεία, θα παρήγαγε ετήσια έσοδα γύρω στα 50 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η Google και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone ανακοίνωσαν συνεργασία 5 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία εταιρείας data center που θα αξιοποιεί τους ιδιόκτητους επεξεργαστές TPU της Google — σαφές μήνυμα ότι ο κολοσσός των αναζητήσεων ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί ευθέως τη Nvidia, πουλώντας τσιπ σε εξωτερικούς πελάτες και όχι μόνο στο δικό του cloud.

Ο πυρετός επεκτείνεται και στις νεοφυείς. Η Cerebras Systems, που κατασκευάζει υπερμεγέθη τσιπ προσαρμοσμένα για την ταχεία εκτέλεση μοντέλων ΤΝ, είδε τη μετοχή της να εκτοξεύεται μετά την άντληση 5,6 δισ. δολαρίων στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή του 2026 μέχρι στιγμής. Η μανία αποτυπώνεται και στις συγχωνεύσεις: το 2025 καταγράφηκαν 121 εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο των ημιαγωγών — ο ταχύτερος ρυθμός σύναψης συμφωνιών οποιουδήποτε έτους στα χρονικά — με συνολική αξία 64,2 δισ. δολαρίων, την υψηλότερη από το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook.

Η Anthropic αναιρεί τη συμβατική σοφία

Αν τα τσιπ είναι το οπλοστάσιο της νέας εποχής, τα μοντέλα ΤΝ είναι το στράτευμα. Και εδώ η εικόνα είναι εξίσου εκρηκτική. Τα έσοδα της Anthropic προβλέπεται να υπερδιπλασιαστούν στα 10,9 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, μια ανάπτυξη που θα τη φέρει για πρώτη φορά σε λειτουργική κερδοφορία της τάξης των 559 εκατ. δολαρίων μέσα στο τρίμηνο που λήγει τον Ιούνιο.

Η εταιρεία αποκάλυψε τα στοιχεία σε επενδυτές στο πλαίσιο γύρου χρηματοδότησης που αναμένεται να ανεβάσει την αποτίμησή της πάνω από εκείνη της OpenAI. Έχοντας παραγάγει έσοδα 4,8 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, μεγαλώνει πλέον ταχύτερα απ’ ό,τι η Zoom στη διάρκεια της πανδημίας ή η Google και το Facebook πριν από τις εισαγωγές τους. Το νούμερο αυτό ανατρέπει τη συμβατική σοφία ότι οι τεράστιες ανάγκες δαπανών των εταιρειών ΤΝ υπονομεύουν αναπόφευκτα την κερδοφορία· μόλις πέρυσι το καλοκαίρι η ίδια η Anthropic άφηνε να εννοηθεί ότι δεν περίμενε ετήσια κερδοφορία πριν από το 2028 το νωρίτερο.

Η έκρηξη οφείλεται στην ορμή με την οποία οι επιχειρήσεις παγκοσμίως υιοθετούν τα εργαλεία προγραμματισμού της και στη «viral» απήχηση του μοντέλου Claude σε agentic εργασίες. Στο συνέδριο προγραμματιστών της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο νωρίτερα τον μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι αστειεύτηκε ότι η αύξηση των εσόδων είχε γίνει «πολύ δύσκολο να τη διαχειριστεί» και ότι ευχόταν «κάποια πιο φυσιολογικά νούμερα». Η εταιρεία προειδοποιεί πάντως ότι ίσως δεν παραμείνει κερδοφόρα σε ετήσια βάση, καθώς σχεδιάζει αυξημένες δαπάνες για τις τεράστιες υπολογιστικές της ανάγκες — ο ίδιος ο δείκτης περιλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης νέων μοντέλων και εξαιρεί τις αμοιβές σε μετοχές.

Η κούρσα προς τα τρισεκατομμύρια

Τα τρία ονόματα της ημέρας δεν είναι τυχαία· συγκλίνουν προς τον ίδιο προορισμό. Anthropic, OpenAI και SpaceX τρέχουν προς δημόσιες εγγραφές που ενδέχεται να αποτιμήσουν την καθεμία πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια — μαρτυρία των προσδοκιών που έχουν οι επενδυτές για την ικανότητα της ΤΝ να ανατρέψει ολόκληρους κλάδους. Η OpenAI ενδέχεται να καταθέσει έγγραφα που θα σηματοδοτούν πρόθεση εισαγωγής ήδη από την Παρασκευή, ενώ η εισαγωγή της SpaceX αναμένεται το αργότερο τον Ιούνιο.

SpaceX: η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο μεγαλύτερο διακύβευμα. Η SpaceX κατέθεσε επισήμως τα έγγραφα για τη δημόσια εγγραφή της, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τα οικονομικά και τη μετοχική της δομή. Η εταιρεία πυραύλων του Έλον Μασκ επιδιώκει να αντλήσει 80 δισ. δολάρια ή και περισσότερα — ποσό που θα επισκίαζε με άνεση τη συμφωνία της Saudi Aramco το 2019 ως τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία.

Η συναλλαγή-ορόσημο θα μπορούσε να καταστήσει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου και να εδραιώσει τον έλεγχό του στην εταιρεία μέσω μετοχών αυξημένης ψήφου που του αποδίδουν 85% των δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, SpaceX και xAI παρήγαγαν από κοινού έσοδα 18,7 δισ. δολαρίων το 2025, ενώ η εταιρεία περιγράφει στους επενδυτές μια συνολική αγορά-στόχο (total addressable market) ύψους 28,5 τρισ. δολαρίων — έναν αριθμό τόσο μεγάλο που δύσκολα χωρά στη φαντασία. Η Morgan Stanley ορίστηκε ως agent σταθεροποίησης. Πριν καν αναρτηθεί η κατάθεση στην ιστοσελίδα της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα χρηματιστήρια ανέβαιναν πάνω από 1%, η Nvidia ανακοίνωνε τα ρεκόρ της, και οι αποδόσεις των ομολόγων μαζί με τις τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν.

Η Ρώμη του σύγχρονου κόσμου

Όταν συναρμολογήσει κανείς τα τρία αυτά κομμάτια, αποκαλύπτεται ένα ενιαίο μοτίβο. Το πυρίτιο της Nvidia, τα μοντέλα της Anthropic και οι πύραυλοι της SpaceX είναι οι τρεις άξονες μιας μετάβασης που δεν είναι πια θεωρητική: είναι η 4η βιομηχανική επανάσταση εν εξελίξει, που γίνεται ορατή μέσα από ισολογισμούς και ενημερωτικά δελτία.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι γεωγραφικό. Το κεφάλαιο, η τεχνογνωσία, οι αποτιμήσεις-ρεκόρ και οι μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές της ιστορίας συγκεντρώνονται σε μία και μόνη χώρα. Όπως η αρχαία Ρώμη συγκέντρωνε τον πλούτο, την ισχύ και την καινοτομία της εποχής της, έτσι και η σύγχρονη Αμερική λειτουργεί ως το αυτοκρατορικό κέντρο όπου κόβεται το νόμισμα του μέλλοντος. Οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν μέσα σε μία συνεδρίαση ξεπερνούν τα ΑΕΠ ολόκληρων κρατών.

Για την Ευρώπη — και για μια οικονομία όπως η ελληνική, που παρακολουθεί από την περιφέρεια αυτού του γίγνεσθαι — το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η τεχνολογική επανάσταση θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά ποιος θα την ελέγχει και ποιος θα μένει απλός θεατής. Όσο τα τρισεκατομμύρια συσσωρεύονται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η Γηραιά Ήπειρος καλείται να αποφασίσει αν θέλει να είναι συμμέτοχος στη νέα αυτοκρατορία ή επαρχία της.

Ι.Α.Φ