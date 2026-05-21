Η-nvidia-σπάει-τα-κοντέρ,-αλλά-η-wall-street-δεν-εντυπωσιάζεται-πια

Η Nvidia συνεχίζει να κυριαρχεί στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς ανάπτυξης που θα ζήλευε ολόκληρη η Silicon Valley.

Όμως για πρώτη φορά μετά από χρόνια εκρηκτικής ανόδου, η Wall Street μοιάζει να αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα του τεχνολογικού κολοσσού με μεγαλύτερη ψυχραιμία — ίσως και σκεπτικισμό. Παρά τα έσοδα – μαμούθ, τις αισιόδοξες προβλέψεις και τη θεαματική αύξηση του μερίσματος, η μετοχή υποχώρησε μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, σε μία ένδειξη ότι οι επενδυτές αρχίζουν να αναρωτιούνται πόσο ακόμη μπορεί να διαρκέσει το αμερικανικό AI boom.

Πρόβλεψη-μαμούθ για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι αναμένει πωλήσεις περίπου 91 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο έως τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 87 δισ. δολάρια.

Στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 85%, φτάνοντας τα 81,6 δισ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,87 δολάρια ανά μετοχή, επίσης υψηλότερα των προβλέψεων.

Η «καρδιά» της αυτοκρατορίας της Nvidia, το τμήμα data centers, απέφερε 75,2 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Οι hyperscalers δεν αρκούν πια

Παρά τη συνεχιζόμενη φρενίτιδα δαπανών από κολοσσούς όπως η Amazon, η Microsoft, η Alphabet και η Meta, η Nvidia επιχειρεί πλέον να πείσει την αγορά ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους hyperscalers.

Η εταιρεία ανακοίνωσε νέα δομή αναφοράς εσόδων, διαχωρίζοντας τους μεγάλους cloud παρόχους από μία νέα κατηγορία που ονομάζει ACIE — δηλαδή AI clouds, βιομηχανικούς και εταιρικούς πελάτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, υποστήριξε ότι κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να επενδύσουν μαζικά σε δικές τους AI υποδομές.

«Η μεγαλύτερη επέκταση υποδομών στην ανθρώπινη ιστορία επιταχύνεται με εξαιρετική ταχύτητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μεγάλο στοίχημα της «physical AI»

Ο Χουάνγκ προσπάθησε επίσης να στρέψει το βλέμμα των επενδυτών στην επόμενη ημέρα της τεχνητής νοημοσύνης: τα ρομπότ, τα αυτόνομα οχήματα και τη λεγόμενη “physical AI”.

Σύμφωνα με τη Nvidia, η επανάσταση δεν θα περιοριστεί στα chatbots και στα data centers, αλλά θα επεκταθεί στον φυσικό κόσμο, δημιουργώντας μία νέα τεράστια αγορά για επεξεργαστές, λογισμικό και αυτόνομα συστήματα.

«Τα έχουμε καλύψει όλα», είπε ο Χουάνγκ, επιχειρώντας να δείξει ότι η Nvidia δεν είναι απλώς μία εταιρεία AI chips, αλλά ένας πλήρης τεχνολογικός γίγαντας υποδομών.

Η αγορά όμως ζητά περισσότερα

Παρά τα εντυπωσιακά μεγέθη, η αντίδραση της Wall Street ήταν χλιαρή. Η μετοχή υποχώρησε περίπου 1% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, ακόμη και μετά την ανακοίνωση τεράστιας αύξησης του μερίσματος και νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 80 δισ. δολαρίων.

Το μήνυμα των επενδυτών είναι σαφές: η Nvidia δεν αρκεί πλέον να ξεπερνά τις εκτιμήσεις — πρέπει να τις συντρίβει.

Και αυτό γίνεται ολοένα δυσκολότερο, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται.

AMD, Google και Broadcom ανεβάζουν πίεση

Η Nvidia παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος στους AI accelerators, όμως η Silicon Valley δεν μένει αδρανής.

Η Advanced Micro Devices ενισχύει τη δική της γκάμα επεξεργαστών AI, ενώ η Broadcom και η Google αναπτύσσουν εσωτερικές λύσεις για να μειώσουν την εξάρτηση από τη Nvidia.

Την ίδια στιγμή, πολλοί από τους μεγαλύτερους πελάτες της εταιρείας σχεδιάζουν δικά τους chips, επιδιώκοντας να περιορίσουν το κόστος και να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις AI υποδομές τους.

Η Κίνα παραμένει κλειστή πόρτα

Παρά τη μερική χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές chips, η Nvidia εξακολουθεί ουσιαστικά να αποκλείεται από την κινεζική αγορά data centers.

Η εταιρεία παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να μην έχει έσοδα data center από την Κίνα, μία αγορά που — όπως έχει δηλώσει — θα μπορούσε να αποφέρει έως και 50 δισ. δολάρια ετησίως.

Το Πεκίνο εντείνει παράλληλα τις προσπάθειες ανάπτυξης εγχώριων προμηθευτών, στο πλαίσιο της τεχνολογικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ.

Από τα AI chips στους επεξεργαστές γενικής χρήσης

Η Nvidia επιχειρεί πλέον να επεκταθεί πολύ πέρα από τα AI accelerators. Η εταιρεία αναπτύσσει επεξεργαστές γενικής χρήσης (CPUs), ενώ επενδύει και στα chips για inference — το στάδιο όπου τα μοντέλα AI περνούν από την εκπαίδευση στις πραγματικές εφαρμογές.

Η εταιρεία εκτιμά ότι μόνο τα έσοδα από CPUs θα φτάσουν φέτος τα 20 δισ. δολάρια, κάτι που θα την καταστήσει τον μεγαλύτερο προμηθευτή παγκοσμίως και σε αυτή την κατηγορία.

Η Nvidia μοιάζει έτσι να μετατρέπεται από κατασκευαστή chips σε μία πλήρη «αυτοκρατορία» υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν κυριαρχεί στην αγορά. Είναι αν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που να δικαιολογούν τις σχεδόν αδύνατες προσδοκίες της Wall Street.