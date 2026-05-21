Θεοδωρικάκος:-Εθνικό-στοίχημα-η-ναυπηγική-βιομηχανία-για-την-παραγωγική-Ελλάδα

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων, επισκέφτηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, συνοδευόμενος από την γενική γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη, συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Γιώργο Προκοπίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποτελέσουν ξανά έναν ισχυρό κόμβο βαριάς βιομηχανίας και ναυτιλίας.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν οι επενδύσεις που υλοποιούνται για την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργικών δυνατοτήτων των Ναυπηγείων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη διατεθεί 20 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατομμυρίων για την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων τα επόμενα χρόνια. Από το 2023 έχουν εξυπηρετηθεί 118 πλοία, ενώ τα ναυπηγεία σήμερα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν έως και 60 πλοία, κάθε είδους, τον χρόνο.

Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά απασχολούνται 200 εργαζόμενοι σε σταθερή βάση, ενώ σε περιόδους υψηλής δραστηριότητας η συνολική απασχόληση, μαζί με τα συνεργαζόμενα συνεργεία και εξειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας και τα 700 άτομα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ενημερώθηκε για τις δυνατότητες των Ναυπηγείων να υποστηρίξουν έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Στις εγκαταστάσεις του Σκαραμαγκά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έργο επισκευής και εκσυγχρονισμού στο υποβρύχιο «Παπανικολής», ενώ οι υποδομές, οι δεξαμενές και η τεχνογνωσία των Ναυπηγείων δημιουργούν προϋποθέσεις για συμμετοχή και σε σύνθετα ναυπηγικά, ναυπηγοεπισκευαστικά και αμυντικά έργα.

«Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σημαντικό πρόγραμμα αναβάθμισης. Μετά τις περιπέτειες των προηγούμενων ετών, τα ναυπηγεία αναπτύσσονται ξανά, γεμίζουν οι θέσεις επισκευής, υπάρχει συνεχής ροή εργασιών και αυτό είναι ένα ακόμη θετικό σημάδι για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας» ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη και προσέθεσε:

«Η ναυπηγική και η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία μάς ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι παραγωγή, τεχνογνωσία, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και εθνική ισχύς. Η Ελλάδα είναι μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη και οφείλει να έχει και ισχυρή ναυπηγική βάση. Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τη στρατηγική γεωγραφική τους θέση, τις μεγάλες δεξαμενές και τη βαριά βιομηχανική τους υποδομή, αποτελούν κρίσιμη βάση για την αναγέννηση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας. Στηρίζουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια που ενισχύει την ελληνική βιομηχανία, δημιουργεί νέες δουλειές και μετατρέπει τις δυνατότητες της πατρίδας μας σε πραγματική αναπτυξιακή προοπτική».

Φωτ.: Υπ. Ανάπτυξης

