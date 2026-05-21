Καιρίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Η-διασυνδεσιμότητα-των-νησιών-είναι-αδιαπραγμάτευτη-και-casus-belli-για-εμάς

«Η διασυνδεσιμότητα των νησιών και το ενιαίο του εθνικού χώρου είναι αδιαπραγμάτευτο για την Ελλάδα και αποτελεί casus belli για μας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, αναφερόμενος στο περιστατικό παρενόχλησης του Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο ανοιχτά της Αστυπάλαιας.

«Αυτό σημαίνει πως εάν η Τουρκία τολμήσει να βάλει το οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπόδιο διασυνδεσιμότητας, εκεί θα έχουμε κρίση», εξήγησε ο κ. Καιρίδης. Όπως τόνισε ένα τέτοιο εμπόδιο θα μπορούσε να είναι η παρεμπόδιση πόντισης καλωδίου. «Δεν εμποδίστηκε τελικά το καλώδιο μπήκε προχτές», επισήμανε για την εξέλιξη του περιστατικού.

Σε σχόλιο των δημοσιογράφων της εκπομπής «Αταίριαστοι» πως μια τέτοια θέση δεν έχει ξανακουστεί από την κυβέρνηση, ο κ. Καιρίδης απάντησε: «Μα το ξέρουν αυτό οι Τούρκοι, γι’ αυτό δεν το έχετε ακούσει. Για αυτό έρχεται το καράβι και αποχωρεί».

«Η διασυνδεσιμότητα των νησιών ο εθνικός χώρος είναι ενιαίος και αποτελεί κόκκινη γραμμή», επανέλαβε ενώ επισήμανε πως «η Τουρκία είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για να αφήνεται σε λαϊκιστές και ψευτοπατριώτες».

Ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε επίσης πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έλυσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής. «Με την παραλαβή των πρώτων F-35 το 2028, την υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα, τα Rafale και τα αναβαθμισμένα F-1 καθιστούν την τουρκική απειλή λιγότερο απειλητική. Και είναι μια υπεροπλία η οποία γίνεται σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς», σημείωσε.

Τόνισε όμως πως «προφανώς έχουμε πρόβλημα διαρκείας στην Τουρκία, δεν πρόκειται να λυθεί αύριο και δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Αλλά μη θεωρείτε πως στην Τουρκία ασχολούνται μαζί μας. Δεν ασχολούνται, έχουν άλλα μέτωπα».

Για τον νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο κ. Καιρίδης σχολίασε πως «προφανώς είναι κάτι που δεν μπορεί παρά να μας απασχολεί. Θα το αναδείξουμε εκεί που πρέπει και παντού».



