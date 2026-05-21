Μέταλλα, όγκοι και αντοχές

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έφερε για την ElvalHalcor και τον Fourlis υψηλότερο τζίρο, μεγαλύτερη επιχειρησιακή δραστηριότητα και έντονη επενδυτική κινητικότητα σε δύο κλάδους που λειτουργούν με τελείως διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία πλευρά μέταλλα, ενεργειακά δίκτυα και data centers. Από την άλλη λιανική, omnichannel ανάπτυξη και επέκταση φυσικού δικτύου.

Η ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) ξεκίνησε το 2026 με ένα πρώτο τρίμηνο που κράτησε ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές μετάλλων, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το νέο δασμολογικό τοπίο στις ΗΠΑ. Ο όμιλος εμφάνισε ενοποιημένες πωλήσεις 1,036 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3% σε σχέση με τα 930,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, με βασικό μοχλό την άνοδο των όγκων και τις υψηλότερες τιμές LME σε αλουμίνιο και χαλκό.

Η λειτουργική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή και στους δύο βασικούς κλάδους. Στο αλουμίνιο, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 7,8%, φτάνοντας τους 111,6 χιλιάδες τόνους, με ιδιαίτερα δυνατή πορεία στις εφαρμογές μεταφορών όπου η άνοδος έφτασε το 37,2%, αλλά και στην άκαμπτη συσκευασία με αύξηση 8,7%. Στον χαλκό, οι όγκοι ενισχύθηκαν κατά 1%, με την παραγωγή bus bars και προϊόντων έλασης να συνεχίζει να ενισχύεται λόγω της αυξημένης ζήτησης από ενεργειακά δίκτυα και ηλεκτρικές υποδομές.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 66,2 εκατ. ευρώ από 63,7 εκατ. ευρώ, σε ένα τρίμηνο όπου ο όμιλος διαχειρίστηκε αυξημένο παραγωγικό κόστος, υψηλότερες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και έντονες διακυμάνσεις στις τιμές μετάλλων. Παρά τις πιέσεις, η ElvalHalcor διατήρησε υψηλή λειτουργική κερδοφορία και συνέχισε να αυξάνει μερίδια αγοράς σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Σε επίπεδο reported αποτελεσμάτων, το EBITDA ανήλθε στα 94,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 33,2% έναντι των 70,8 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2025, καθώς οι υψηλότερες τιμές LME οδήγησαν σε σημαντικά θετικά αποτελέσματα μετάλλου. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 49,6% στα 67,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 62,4 εκατ. ευρώ από 41,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή ανέβηκαν στα 0,1595 ευρώ από 0,1074 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο όμιλος διατήρησε ισχυρή εμπορική παρουσία στις ΗΠΑ παρά τους δασμούς 50% στο αλουμίνιο. Οι πωλήσεις προς την αμερικανική αγορά αντιστοιχούν περίπου στο 12% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου αλουμινίου, κάτι που επιβεβαιώνει τη θέση της εταιρείας σε απαιτητικές αγορές υψηλών προδιαγραφών.

Το πρώτο τρίμηνο έφερε επίσης μεγάλη άνοδο στις τιμές των μετάλλων. Η μέση τιμή χαλκού έφτασε τα 10.975 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.875 ευρώ πέρσι, ενώ το αλουμίνιο κινήθηκε στα 2.734 ευρώ ανά τόνο από 2.497 ευρώ. Αυτή η εξέλιξη αύξησε αισθητά τις ανάγκες χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, με το working capital να ανεβαίνει στα 627,2 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε σε ετήσια βάση στα 621,9 εκατ. ευρώ από 669,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 9,1% στα 8,8 εκατ. ευρώ λόγω χαμηλότερων επιτοκίων και καλύτερης χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Η ουσιαστικότερη διάσταση του τριμήνου βρίσκεται πιθανότατα στη σύνθεση της ανάπτυξης. Η ElvalHalcor ενισχύει σταθερά την παρουσία της σε τελικές αγορές που συνδέονται με ενεργειακά δίκτυα, data centers, ηλεκτροκίνηση, άμυνα, συστήματα ψύξης και εφαρμογές υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για δραστηριότητες με αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας, μεγαλύτερη διάρκεια ζήτησης και υψηλότερα περιθώρια σε σχέση με τις παραδοσιακές αγορές μεταλλουργίας.

Μέσα σε ένα διεθνές σκηνικό με γεωπολιτικές αναταράξεις, αυξημένους ναύλους, μεταβλητότητα στις πρώτες ύλες και εμπορικούς περιορισμούς, η ElvalHalcor συνέχισε να αυξάνει όγκους, να βελτιώνει το προϊόντικό της μείγμα και να διατηρεί ισχυρή λειτουργική βάση. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα του πρώτου τριμήνου του 2026.

Διαγραμματικά η μετοχή αφού πρώτα έγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα €5,63 έρχεται τώρα να επιβεβαιώσει την ανοδική τμήση πατώντας πάνω στην περιοχή στήριξης των €4,64 με €4,41. Η άρνηση καθοδικής διάσπασης θα επαναφέρει τη μετοχή πάνω από τα €5,20.

May 21, 2026