Μια-στο-καρφί-και-μια-στο-πέταλο-ο-Μαρινάκης-για-Δένδια

Τη δήλωση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια πως δεν είναι οπαδός των ήρεμων νερών κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σημειώνοντας πως «η τοποθέτησή του συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του».

Έστειλε, παράλληλα, το μήνυμα πως τα «ήρεμα νερά ή ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια», ενώ τόνισε πως «όσα καταφέραμε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν τα είχαμε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης».

Αναλυτικά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, την οποία υπηρετεί το σύνολο των μελών της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο ο υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Άμυνας και οι συμμετέχοντες υπουργοί και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στο ΚΥΣΕΑ, είναι μια υπερήφανη, ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ουσιαστικά. Μια χώρα η οποία πριν και πάνω απ’ όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο, πιστεύει στο διάλογο και τα όποια ήρεμα νερά, όπως έχουν χαρακτηριστεί, ή εγώ θα πω καλύτερα ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια».

«Αυτό έχει σημαντικά, για να μην πω εντυπωσιακά, αποτελέσματα για τη χώρα, τα οποία μάλιστα αναγνωρίζονται και από συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν στηρίζουν είτε με τις απαντήσεις τους στις δημοσκοπήσεις είτε με την ψήφο τους την κυβέρνηση. Όσα καταφέραμε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν τα είχαμε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης» υπογράμμισε.

«Ο κ. Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός Άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία, είναι υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ’ όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολλαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία», ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

