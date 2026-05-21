Μυτιληναίος:-Στόχος-η-εδραίωση-της-metlen-στον-ftse-100-με-ισχυρά-θεμέλια

Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και διεθνούς αναβάθμισης εισέρχεται η Metlen, με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να στέλνει από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μήνυμα στρατηγικής αυτοπεποίθησης αλλά και ανάληψης ευθύνης για τις προκλήσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο επικεφαλής του ομίλου περιέγραψε το 2025 ως χρονιά-σταθμό για τη μετάβαση της Metlen σε έναν ισχυρό διεθνή ενεργειακό και βιομηχανικό οργανισμό, με αιχμή τις επενδύσεις στην ενέργεια, τα μέταλλα, τις υποδομές και την άμυνα, αλλά και με ξεκάθαρο στόχο την εδραίωσή της στον δείκτη FTSE 100.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Μυτιληναίου:

«Το 2025 σηματοδότησε τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην εξέλιξη της METLEN ως διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρείας, μέσα σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι αγορές ενέργειας παρέμειναν ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ οι αγορές μετάλλων επηρεάστηκαν από τις μεταβαλλόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαφοροποιημένη στρατηγική μας αποδείχθηκε ανθεκτική, επιτρέποντάς μας να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα, συνεχίζοντας παράλληλα να επενδύουμε στο βιομηχανικό και ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης.

Σε οικονομικό επίπεδο, καταγράψαμε ισχυρή αύξηση εσόδων, φτάνοντας τα €7,1 δισ., χάρη στη δυναμική των βασικών μας δραστηριοτήτων. Η κερδοφορία επηρεάστηκε από προκλήσεις στην εκτέλεση ορισμένων ενεργειακών έργων και από τον χρονισμό των ανακυκλώσεων περιουσιακών στοιχείων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παρότι οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τη βραχυπρόθεσμη απόδοση, μας οδήγησαν στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, στη βελτίωση της πειθαρχίας στην εκτέλεση έργων και στην ενδυνάμωση των διαδικασιών σχεδιασμού.

Θέλω επίσης να είμαι ειλικρινής σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Η περίοδος αυτή αποτέλεσε μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία, ιδιαίτερα στον τομέα της υλοποίησης έργων, όπου απρόβλεπτες δυσκολίες αύξησαν το κόστος και παρέτειναν τα χρονοδιαγράμματα.

Ως Εκτελεστικός Πρόεδρος, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν αυτές οι προκλήσεις εμπίπτει τελικά στη δική μου ευθύνη. Εκ των υστέρων, ορισμένα ζητήματα θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί νωρίτερα. Ωστόσο, ενεργήσαμε αποφασιστικά: ενισχύσαμε τις δομές, αυστηροποιήσαμε τις διαδικασίες και ενδυναμώσαμε τη λογοδοσία. Δεν πρόκειται για αναμόχλευση του παρελθόντος, αλλά για τη δημιουργία σταθερών θεμελίων για το μέλλον της METLEN στον δείκτη FTSE 100. Ο στόχος μας παραμένει σαφής: να καθιερώσουμε τη METLEN ως μία εταιρεία αναφοράς εντός του δείκτη.

Η φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Τα θεμέλια είναι πλέον ισχυρότερα, το χαρτοφυλάκιό μας εξελίσσεται και βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης του στρατηγικού μας πλάνου.

Ο δικός μου ρόλος ως Εκτελεστικού Προέδρου ήταν να καθοδηγήσω την Εταιρεία μέσα από αυτή τη μετάβαση και να αναλάβω την ευθύνη για τις πιο δύσκολες αποφάσεις, ώστε η διοικητική ομάδα να μπορεί πλέον να επικεντρωθεί πλήρως στην εκτέλεση και στη μελλοντική ανάπτυξη. Βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας.

Η Ενέργεια και τα Μέταλλα αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξής μας, υποστηριζόμενοι από νέους τομείς ανάπτυξης, όπου προωθούμε τα Κυκλικά Μέταλλα, την Άμυνα και τις Υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου σταδίου ανάπτυξης της METKA.

Σε στρατηγικό επίπεδο, το 2025 ήταν μια χρονιά προόδου σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Στην Ενέργεια, ενισχύσαμε τη θέση μας ως ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές μας τόσο στην παραγωγή όσο και στη διάθεση. Η Protergia προχώρησε προς την επίτευξη των στόχων της σε μερίδιο αγοράς, ενώ η παρουσία μας στο φυσικό αέριο και στο LNG παρέμεινε κρίσιμη για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αναπτύξαμε περαιτέρω μια πλατφόρμα που συνδυάζει ανάπτυξη έργων, Asset Rotation και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στον Κλάδο της Ενέργειας, ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 330MW (BESS), το μεγαλύτερο αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, βρίσκεται σε φάση Commissioning το Β’ τρίμηνο του 2026 και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Γ’ τρίμηνο του 2026. Μέσω του M-RESET, υλοποιούμε 87 εργοτάξια σε 11 χώρες, που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτόνομα και συνδυασμένα συστήματα BESS, καθώς και έργα δικτύων.

Στον Κλάδο των Μετάλλων, ενισχύσαμε τον ρόλο μας στον πυρήνα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού οικοσυστήματος. Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμίνας και η επένδυσή μας στο γάλλιο — μια στρατηγική πρώτη ύλη αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο — αντανακλούν τη φιλοδοξία μας να διαμορφώσουμε νέες βιομηχανικές αλυσίδες αξίας στο σημείο τομής ενέργειας, τεχνολογίας και βιομηχανικής πολιτικής.

Ο αμυντικός τομέας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία και έχουμε σημειώσει πρόοδο στην επέκταση του βιομηχανικού μας αποτυπώματος και στην προετοιμασία εγκαταστάσεων για μια νέα γενιά αμυντικών έργων.

Ταυτόχρονα, προχωρούμε με πειθαρχία σε ένα επενδυτικό πλάνο με σαφή ορόσημα. Στα Κυκλικά Μέταλλα, η πιλοτική μας μονάδα έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 65%, με στόχο την έναρξη λειτουργίας το Α’ τρίμηνο του 2027 και αρχική παραγωγή οξειδίων χαλκού, νικελίου, κοβαλτίου και ψευδαργύρου.

Στον Κλάδο των Μετάλλων, η επέκταση του διυλιστηρίου αλουμίνας από 865 χιλ. τόνους σε 1,25 εκατ. τόνους βρίσκεται υπό κατασκευή, με πλήρη λειτουργία να αναμένεται το Δ’ τρίμηνο του 2027. Η πιλοτική μονάδα γαλλίου είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ η κύρια εγκατάσταση βρίσκεται υπό κατασκευή με στόχο να είναι έτοιμη έως το Δ’ τρίμηνο του 2027. Παράλληλα, η έρευνα στα μεταλλεία βωξίτη συνεχίζεται σταθερά, διασφαλίζοντας τη μελλοντική διαθεσιμότητα πόρων.

Στην Άμυνα, μέσω της M Technologies, επεκτείνουμε το hub του Βόλου από δύο σε έξι παραγωγικές μονάδες, με στόχο να καταστεί ο μεγαλύτερος αμυντικός κόμβος στην Ελλάδα, με πλήρη λειτουργία το 2028.

Στον Κλάδο Υποδομών & Παραχωρήσεων, η METKA συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες εκτέλεσης μεγάλων έργων και προετοιμάζουμε το έδαφος για το επόμενο βήμα της, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για IPO, τοποθετώντας την ως μια ελκυστική εταιρείαυποδομών.

Ένα καθοριστικό επίτευγμα της χρονιάς ήταν η επιτυχής εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Αύγουστο. Αυτό το ορόσημο ενίσχυσε το διεθνές μας προφίλ, διεύρυνε τη βάση των επενδυτών μας και εξασφάλισε την ένταξή μας στον FTSE 100 και σε σημαντικούς διεθνείς δείκτες. Επιβεβαίωσε τη στρατηγική μας και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας.

Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των ρόλων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ευθυγραμμιζόμενοι με τις βέλτιστες πρακτικές και υποστηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day στο Λονδίνο, τον Απρίλιο του 2025, παρουσιάσαμε τη φιλοδοξία μας να φτάσουμε τα €2 δισ. ετήσιου EBITDA μέσω οργανικής ανάπτυξης, με βάση έναν οδικό χάρτη που επικεντρώνεται στην ενίσχυση των βασικών μας δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη νέων τομέων και στην υλοποίηση ενός μετασχηματισμού που μας διατηρεί μπροστά από τις εξελίξεις.

Κοιτάζοντας μπροστά, το περιβάλλον θα παραμείνει απαιτητικό. Η παγκόσμια αβεβαιότητα συνεχίζεται και ο ρυθμός αλλαγών στην ενέργεια, τη βιομηχανία και τη γεωπολιτική επιταχύνεται. Ωστόσο, η METLEN εισέρχεται σε αυτή τη φάση από θέση ισχύος: με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ισχυρή οικονομική βάση, αποδεδειγμένες δυνατότητες εκτέλεσης και σαφή στρατηγική κατεύθυνση. Πάνω απ’ όλα, διαθέτουμε ανθρώπους υψηλής κατάρτισης και αφοσίωσης, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας.

Με πολλούς τρόπους, το 2025 επιβεβαίωσε ότι η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε και να εξελισσόμαστε είναι εξίσου σημαντική με την ικανότητά μας να αναπτυσσόμαστε — και ακόμη περισσότερο, να αντλούμε δύναμη για να αντιμετωπίζουμε απρόβλεπτες προκλήσεις στην εκτέλεση έργων. Επίσης, ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι ο συνδυασμός ενέργειας, βιομηχανίας και καινοτομίας θα διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης και ότι η METLEN έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει.

Καθώς προχωρούμε μπροστά, η εστίασή μας παραμένει αμετάβλητη: πειθαρχημένη εκτέλεση, στρατηγική σαφήνεια και βιώσιμη δημιουργία αξίας. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύουμε ότι η METLEN είναι, όπως συχνά λέμε, “φτιαγμένη από μέταλλο και γεμάτη ενέργεια”, έτοιμη να φτάσει ακόμη ψηλότερα.

Όπως επισημάνθηκε στο Trading Update του α’ Τριμήνου 2026, η METLEN κατέγραψε ένα ισχυρό ξεκίνημα στη χρονιά, αντανακλώντας τη δυναμική των Κλάδων Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, καθώς και τη συνεχή υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος. Η Εταιρεία αναμένει περαιτέρω ενίσχυση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του έτους και παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους €2 δισ.

Για το 2026, η Εταιρεία αναμένει να επιτύχει ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών, με το EBITDA να ανακάμπτει πλήρως σε εύρος €1,0 δισ. – €1,15 δισ. για το σύνολο της χρονιάς, πιθανότατα καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, παραμείνατε πιστοί στην Εταιρεία και το αποδείξατε ξανά τον τελευταίο χρόνο. Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο. Παρά τη μεγάλη βάση περίπου 33.000 ιδιωτών μετόχων, πετύχαμε τον στόχο μας από την πρώτη κιόλας προσπάθεια.

Αυτό αντανακλά όχι μόνο τον επαγγελματισμό με τον οποίο η Εταιρεία προσέγγισε μια απαιτητική συναλλαγή, αλλά πάνω απ’ όλα τη δική σας εμπιστοσύνη σε αυτό το νέο κεφάλαιο.

Για εμένα, αυτή η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές της χρονιάς, καθώς μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί και να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον της Εταιρείας μας. Γιατί η Εταιρεία δεν είναι μόνο δική μου — είναι δική μας.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεχή εμπιστοσύνη και υποστήριξή σας».