Νέα-άνοδος-στις-τιμές-του-πετρελαίου-μετά-το-βέτο-Χαμενεΐ-για-το-ουράνιο

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν θα επιτρέψει τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας στο εξωτερικό· πρόκειται για μια στάση που πιθανότατα θα περιπλέξει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε άνοδο σχεδόν 4%, αγγίζοντας τα 101,96 δολάρια ανά βαρέλι έως τις 9:15 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), ενώ ο διεθνής δείκτης αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 3%, φτάνοντας στα 108,34 δολάρια.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέταξε να παραμείνει το εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο ανώτατες ιρανικές πηγές. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αποτελεί κεντρικό στόχο της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ακύρωσε τις επικείμενες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν προκειμένου να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα των Αράβων συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο. Πάντως, το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας, από τότε που συμφώνησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία τον περασμένο μήνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε την Τετάρτη με επανέναρξη της στρατιωτικής δράσης, εάν το Ιράν δεν παράσχει «100% ικανοποιητικές απαντήσεις» στις διαπραγματεύσεις, συμπλήρωσε όμως ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μερικές ακόμη ημέρες ώστε να δοθεί μια ευκαιρία στις συνομιλίες.

«Είμαστε απολύτως έτοιμοι να ξεκινήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Κοινή Βάση Άντριους στο Μέριλαντ, αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. «Πρέπει να λάβουμε τις κατάλληλες απαντήσεις, οι οποίες οφείλουν να είναι 100% ικανοποιητικές. Αν μπορώ να αποτρέψω τον πόλεμο περιμένοντας μερικές ημέρες, αν μπορώ να σώσω ανθρώπινες ζωές με αυτή την καθυστέρηση, θεωρώ ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό».

«Κόκκινος συναγερμός»

Στο μεταξύ, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα λόγω του αποκλεισμού της θαλάσσιας διόδου από το Ιράν, η οποία αποτελεί ζωτική εμπορική αρτηρία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η αγορά πετρελαίου θα εισέλθει σε «κόκκινο συναγερμό» αυτό το καλοκαίρι, εάν δεν ανοίξουν ξανά τα Στενά. Τα παγκόσμια αποθέματα αναμένεται να εξαντληθούν λόγω της αυξημένης ζήτησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο των μετακινήσεων, όπως επεσήμανε ο επικεφαλής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ.

