Νέα-έγγραφα-της-nsa:-Μαχητικά-αεροσκάφη-mig-καταδίωξαν-ufo-στη-διάρκεια-του-Ψυχρού-Πολέμου

Την αποκάλυψη πως 13 σοβιετικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG κινητοποιήθηκαν για να καταδιώξουν άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο (UFO), την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, περιλαμβάνουν αρχεία από τις 300 σελίδες εκθέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ, τις οποίες δημοσίευσε η οργάνωση Disclosure Foundation, μετά από αίτημα στο πλαίσιο του Νόμου για την Ελευθερία Πληροφόρησης.

Η οργάνωση που τάσσεται υπέρ της αποκάλυψης μη ταυτοποιημένων ανωμαλιών στον αέρα (UAP), δημοσιοποίησε τις αναφορές της NSA μετά την απόρριψη αρχικής πρόσβασης και την επιτυχή έφεση που ακολούθησε. Τα έγγραφα είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως «Top Secret Umbra», μια κατηγορία υψηλής ασφάλειας για απόρρητα μηνύματα συλλογής πληροφοριών.

Στα αρχεία, περιλαμβάνονται αναφορές παρακολούθησης από στρατιωτικά ραντάρ και εκθέσεις για αντικείμενα που εμφανίζονταν στις οθόνες παγκοσμίως, κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Πολλαπλά περιστατικά σε έγγραφα που θεωρούνταν λογοκριμένα, αφορούσαν σοβιετικής κατασκευής μαχητικά MiG που καταδίωκαν σμήνη αγνώστων αντικειμένων.

Μία άλλη από τις αναφορές, αν και λογοκριμένη, περιγράφει ένα μυστηριώδες αντικείμενο σε σχήμα αστεριού, για το οποίο ειπώθηκε πως είναι «αδύνατο να είναι αεροσκάφος». Το αντικείμενο κινήθηκε με κάθετες ταλαντώσεις σε μεγάλο ύψος και περιγραφόταν ως «λευκό φωτεινό» με ελαφρά «μπλε» απόχρωση.

Άλλες αναφορές περιγράφουν αντικείμενα με δύο κίτρινα φώτα, πετώντας χαμηλά, χωρίς ήχο, και αλλάζοντας κατεύθυνση από βορρά προς δυτικά. Ένα άλλο UFO περιγραφόταν ως «σφαιρικό ή σχήματος δίσκου», φωτεινότερο από τον ήλιο και περίπου μισό της διαμέτρου της σελήνης.

Η Disclosure Foundation εξήγησε ότι τα έγγραφα αποκτήθηκαν μέσω του Νόμου για την Ελευθερία Πληροφόρησης – FOIA, μετά την αρχική άρνηση της NSA. Ο Χαντ Γουίλις, υπεύθυνος νομικών θεμάτων της οργάνωσης, δήλωσε ότι η NSA συνεχίζει να επιβάλλει εκτεταμένες λογοκρισίες για έγγραφα που αφορούν UFO από τη δεκαετία του 1960. «Είναι απαράδεκτο να παραμένουν εξαιρέσεις ασφάλειας σε κυβερνητικά έγγραφα που προϋπήρχαν του Νόμου για τα Πολιτικά Δικαιώματα», ανέφερε.

Νωρίτερα τον Μάιο, το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε περισσότερα από 160 αρχεία σχετικά με UFO μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Τα έγγραφα περιλάμβαναν μαρτυρίες από διαστημικές αποστολές Apollo, αναφορές για ανεξήγητα φώτα ακόμα και στην Ελλάδα, σωματίδια και λάμψεις κατά τις πτήσεις προς τη Σελήνη, και μια έκθεση του FBI από το 1957 που αναφέρει μεγάλη κυκλική κατασκευή το 1944 κοντά σε γερμανική στρατιωτική βάση.

Ένα βίντεο του Ιουνίου 2024 έδειξε UFO με κάθετο στύλο ή ράβδο στο κάτω μέρος, παρόμοιο με αντίστροφο δάκρυ, παραμένοντας στο κέντρο του πεδίου όρασης των αισθητήρων. Στην κυκλοφορία συμπεριλήφθηκαν επίσης φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν UFO, μεταξύ αυτών ένα σύμπλεγμα εικόνων του FBI από τις δυτικές ΗΠΑ, μια αδόμητη φωτογραφία από το Ιράκ και ένα συνθετικό σκίτσο από περιστατικό του 2023.