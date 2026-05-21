Νέο «καμπανάκι» Μπιρόλ για το πετρέλαιο – «Σε κόκκινη ζώνη τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο»

H αγορά πετρελαίου θα μπορούσε σύντομα να εισέλθει σε «κόκκινη ζώνη», καθώς τα παγκόσμια αποθέματα εξαντλούνται και η ζήτηση αυξάνεται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, προειδοποίησε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, τόνισε ότι η πιο σημαντική λύση για το ενεργειακό σοκ του πολέμου στο Ιράν είναι το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα των στρατηγικά ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Εάν δεν ανοίξουν ξανά και δεν κυκλοφορήσει νέο κύμα καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια των διακοπών σημαίνει ότι οι αγορές πετρελαίου «μπορεί να εισέρχονται στην κόκκινη ζώνη τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο», προειδοποίησε.

Ο επικεφαλής του IEA ανέφερε ότι «ο μεγαλύτερος πόνος αυτής της κρίσης θα γίνει αισθητός στην Ασία και την Αφρική», προσθέτοντας ότι ανησυχεί εξίσου για τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στην παγκόσμια επισιτιστική όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι πιθανότατα θα χρειαστεί «πολύς χρόνος» για να επιστρέψει η παραγωγή και η διύλιση «μαύρου χρυσού» στη Μέση Ανατολή στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ ο IEA είναι «έτοιμος να δράσει» για να συντονίσει περαιτέρω απελευθερώσεις στρατηγικών αποθεμάτων, εάν χρειαστεί.