Νευρικότητα-στα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-μετά-το-«όχι»-του-Ιράν-για-το-ουράνιο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν χωρίς σαφή κατεύθυνση την Πέμπτη (21/5), αφού ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν διέταξε να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το ουράνιο της χώρας που βρίσκεται κοντά σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, εξέλιξη που ενδέχεται να περιπλέξει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,05% αφού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εναλλασσόταν μεταξύ κερδών και απωλειών. Τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και οι περισσότεροι κλάδοι πέρασαν σε θετικό έδαφος το απόγευμα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,33% στις 24.656,76 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,39% στις 8.086,00 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,11% στις 10.443,47 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημείωσε με ήπια πτώση 0,03% στις 49.168,7 μονάδες, ο ισπανικός IBEX έχασε 0,42% στις 17.975,2 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αποδυναμώθηκε κατά 0,22% στις 9.227,99 μονάδες.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η γαλλική δορυφορική εταιρεία Eutelsat κατέγραψε άνοδο 17%, επεκτείνοντας τα εβδομαδιαία της κέρδη στο 24%. Η άνοδος της μετοχής – καθώς η εταιρεία συχνά χαρακτηρίζεται ως ο ευρωπαϊκός ανταγωνιστής της SpaceX – έρχεται ενόψει της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο, το χάσμα μεγέθους μεταξύ των δύο εταιρειών παραμένει τεράστιο. Η SpaceX ενδέχεται να αποτιμηθεί έως και στα 1,75 τρισ. δολάρια κατά την IPO της στις αρχές του επόμενου μήνα, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Eutelsat ανέρχεται μόλις στα 4,05 δισ. ευρώ.

Σημαντικά κέρδη σημείωσε και η γερμανική κατασκευάστρια δορυφόρων OHB, ενώ η SES από το Λουξεμβούργο ενισχύθηκε κατά 3,9%.

Παράλληλα, η EasyJet κινήθηκε οριακά υψηλότερα (+0,4%), αφού η αεροπορική χαμηλού κόστους ανακοίνωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει αρνητικά τις κρατήσεις και έχει αυξήσει τα λειτουργικά κόστη. Η εταιρεία κατέγραψε προ φόρων ζημίες 552 εκατ. λιρών για το εξάμηνο έως τις 31 Μαρτίου, έναντι 394 εκατ. λιρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αντίθετα, η Ubisoft – δημιουργός του Assassin’s Creed – κατέρρευσε πάνω από 10% στις απογευματινές συναλλαγές, αφού ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες 1,3 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2026.

Η BT Group υποχώρησε περίπου 4,5% μετά τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της. Τα προσαρμοσμένα έσοδα μειώθηκαν κατά 4% στα 19,6 δισ. λίρες, κυρίως λόγω χαμηλότερων διεθνών εσόδων, ενώ τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 8% στα 1,4 δισ. λίρες.

Νωρίτερα, θετικό κλίμα είχε καταγραφεί στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με το Ιράν βρίσκονται «στο τελικό στάδιο».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI διαμορφώνονταν στα 99,24 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,1%, ενώ το Brent ενισχυόταν κατά 0,8% στα 105,85 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ανέστειλε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, έπειτα από αίτημα αραβικών χωρών του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, τα προκαταρκτικά στοιχεία PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία έδειξαν σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας τον Μάιο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 48,5 μονάδες, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 51,6. Ο μεταποιητικός PMI διαμορφώθηκε στις 53,7 μονάδες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ ο δείκτης υπηρεσιών έπεσε στις 47,9 μονάδες, απογοητεύοντας την αγορά.

Στη Γαλλία, ο σύνθετος PMI κατρακύλησε στις 43,5 μονάδες τον Μάιο από 47,6 τον Απρίλιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 5,5 ετών, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 66 μηνών.