Ν.-Μπακογιάννη-για-«Γαλάζια-Πατρίδα»:-Αναμφισβήτητα-είναι-μια-ρωγμή-εμπιστοσύνης-και-μια-κλιμάκωση-στην-ένταση

Την ανησυχία της για την επιδείνωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και για τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, κατά τη συζήτησή της με τον Αθανάσιο Έλλις, Διευθυντή της αγγλικής έκδοσης της «Καθημερινής», στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα», δήλωσε: «Το νομοσχέδιο δεν το έχουμε ακόμα δει, περιμένω να δω τι πραγματικά θα πουν. Σε κάθε περίπτωση αναμφισβήτητα είναι μια ρωγμή εμπιστοσύνης, ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, και μια κλιμάκωση στην ένταση».

Όπως ανέφερε, η Τουρκία «πάντοτε είχε την ανασφάλεια της περικύκλωσης» ενώ θεωρεί ότι οι συμμαχίες της Ελλάδας δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στην Άγκυρα. «Κακώς», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «δεν έχει σκοπό να κάνει καμία επιθετική κίνηση». Εκτίμησε πάντως ότι τόσο ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός όσο και η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία συνέβαλαν στην αύξηση της έντασης.

Η κυρία Μπακογιάννη υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές συμμαχίες και δεν ανησυχεί για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αναφέροντας ως «ατού» της Ελλάδας μεταξύ άλλων, τη βάση της Σούδας, την Αλεξανδρούπολη και τον ενεργειακό της ρόλο. Τόνισε, παράλληλα, ότι «η realpolitik επιβάλλει στην εξωτερική πολιτική, ευελιξία, πολλές συμμαχίες, να ξέρεις πού πας και τι γυρεύεις και να αποφεύγεις τον λαϊκισμό και τον εθνικό λαϊκισμό».

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι «δεν ξέρουμε αν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ τον επόμενο μήνα», ενώ χαρακτήρισε «παντελώς αδύνατο» το ενδεχόμενο να στείλει το ΝΑΤΟ πλοία στην περιοχή, όπως είχε αναφέρει ο Μαρκ Ρούτε. Εκτίμησε, ότι οι εξελίξεις αυτές αλλάζουν σημαντικά τις ισορροπίες και δημιουργούν νέα ανάγκη για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και πιθανό διάλογο με τη Ρωσία.

Σχετικά με την αποστολή γερμανικών Patriot στην Τουρκία, υποστήριξε ότι πρόκειται για «λογική κίνηση», σημειώνοντας ότι η Τουρκία είναι χώρα-σύμμαχος που έχει δεχθεί απειλές από το Ιράν. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε υπέρ των εθνικών συναινέσεων κυρίως στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό κοινή στρατηγική αντίληψη στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Αναφέρθηκε επίσης στη Συμφωνία των Πρεσπών και στις συνομιλίες που είχε στο παρελθόν με τον Νίκολα Γκρούεφσκι, για τα ζητήματα της εθνότητας και της γλώσσας, λέγοντας ότι υπήρχε τότε ένα πιθανό modus vivendi γύρω τα θέματα της εθνότητας και της γλώσσας με λύσεις που είχαν προταθεί για διατυπώσεις “citizens of” και “makedonski”. Τέλος, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων, υπογράμμισε ότι «ο πολυκερματισμός στην πολιτική είναι ένα δύσκολο στη διαχείριση φαινόμενο» και εκτίμησε ότι πρόκειται για εξέλιξη που «πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.