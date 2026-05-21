Ορμούζ: «Ο αποκλεισμός είναι ένα χαρτί που παίζεται μία φορά» – Ο νέος αγωγός – κλειδί για το πετρέλαιο των Εμιράτων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ολοκληρώσει σχεδόν το 50% της κατασκευής ενός δεύτερου αγωγού που θα παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εθνικής εταιρείας πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC).

«Αυτή τη στιγμή, ένα εξαιρετικά μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενέργειας εξακολουθεί να διακινείται μέσω πολύ λίγων στρατηγικών περασμάτων», επεσήμανε ο Σουλτάνος Αχμέντ Αλ Τζάμπερ σε συνέντευξή του στο Ατλαντικό Συμβούλιο (Atlantic Council).

Σε λειτουργία εντός του 2027

Ο νέος αγωγός θα διπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα της ADNOC μέσω της Φουτζέιρα, ενός λιμανιού που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, αμέσως μετά τα Ορμούζ. Τα ΗΑΕ έχουν επιταχύνει την υλοποίηση του έργου, ενώ ο αγωγός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Σημειώνεται ότι η χώρα έχει ήδη ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών αργού μέσω ενός υφιστάμενου αγωγού προς τη Φουτζέιρα, ο οποίος έχει μέγιστη χωρητικότητα 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου έχουν χαθεί εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών, ενώ σχεδόν 100 εκατομμύρια επιπλέον βαρέλια χάνονται για κάθε εβδομάδα που η θαλάσσια δίοδος παραμένει κλειστή, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος. Παράλληλα, θα απαιτηθούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να αυξηθεί η ροή του πετρελαίου στο 80% των κανονικών επιπέδων, ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί αμέσως, όπως επισημάνθηκε. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η πλήρης ομαλοποίηση των ροών θα επιτευχθεί κατά το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Επικίνδυνο προηγούμενο

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα οικονομικό πρόβλημα», δήλωσε ο Αλ Τζάμπερ. «Στην πραγματικότητα, δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτό ότι μία και μόνο χώρα μπορεί να κρατά όμηρο την πιο σημαντική θαλάσσια δίοδο του κόσμου».

«Η στρατηγική σημασία του Ορμούζ θα μειωθεί μετά τη λήξη της σύρραξης»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο δίκτυο CNBC ότι η στρατηγική σημασία του Ορμούζ για την παγκόσμια αγορά ενέργειας θα μειωθεί μετά τη λήξη της σύρραξης με το Ιράν, καθώς τα κράτη του Κόλπου κατασκευάζουν πλέον περισσότερους αγωγούς για την παράκαμψή του.

«Αυτό είναι ένα χαρτί που μπορείς να το παίξεις μόνο μία φορά», ανέφερε ο Ράιτ σχετικά με τον αποκλεισμό που επέβαλε η Τεχεράνη.

«Στο εξής θα υπάρχουν εναλλακτικές οδοί για την εξαγωγή ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο. Θα δούμε τη σημασία των Στενών του Ορμούζ να υποβαθμίζεται, όχι όμως και τη σημασία της παραγωγής ή του ενεργειακού εφοδιασμού αυτών των κρατών», κατέληξε.

