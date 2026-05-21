Ο-Έλον-Μασκ-εκτοξεύει-πάλι-το-starship:-Γιατί-αυτή-η-δοκιμή-είναι-κρίσιμη-για-την-spacex-και-τα-σεληνιακά-σχέδια-της-nasa

Η SpaceX ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες εκτοξεύσεις στην ιστορία του προγράμματος Starship, καθώς η νέα βελτιωμένη έκδοσή του (V3) πραγματοποιεί την πρώτη του δοκιμαστική πτήση από τη βάση Starbase στο Τέξας.

Μεγαλύτερο και ισχυρότερο το νέο Starship

Η νέα έκδοση του πυραύλου φτάνει τα 124 μέτρα ύψος και αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη εκδοχή του Starship μέχρι σήμερα.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τους νέους κινητήρες Raptor V3 (συνολικά 33 εξ αυτών στον πύραυλο Super Heavy και 6 στο Starship) με τη SpaceX να υποστηρίζει ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ισχύ και βελτιωμένη αξιοπιστία.

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει και στη δομή του πυραύλου, με στόχο την πλήρη επαναχρησιμοποίηση και τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στο Διάστημα, στοιχείο κρίσιμο για μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη.

Το νέο Ship διαθέτει επίσης αναβαθμισμένο σύστημα ανάπτυξης δορυφόρων τύπου Starlink, ενώ για πρώτη φορά θα μεταφέρει 20 δοκιμαστικούς δορυφόρους και δύο πραγματικούς Starlink με ειδικές κάμερες που θα καταγράφουν τη συμπεριφορά της θερμικής ασπίδας κατά την επανείσοδο.

Κλειδί για το πρόγραμμα Artemis της NASA

Η επιτυχία του Starship V3 συνδέεται άμεσα με τις σεληνιακές φιλοδοξίες της NASA.

Η SpaceX έχει επιλεγεί για τη μεταφορά αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης στο πλαίσιο της αποστολής Artemis 4, η οποία προγραμματίζεται για το 2028.

Ωστόσο, το Starship δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επιτυχημένη τροχιακή πτήση, ενώ απομένουν κρίσιμες τεχνολογικές δοκιμές όπως ο ανεφοδιασμός καυσίμων στο διάστημα και η πιστοποίηση συστημάτων υποστήριξης ζωής για επανδρωμένες αποστολές.

Η NASA σχεδιάζει ήδη για το 2027 αποστολή δοκιμών σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπου το Starship θα πρέπει να πραγματοποιήσει σύνδεση με την κάψουλα Orion.

Πίεση από τη Blue Origin και οικονομικό ρίσκο

Ενδεχόμενη αποτυχία της σημερινής πτήσης θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα, την ώρα που η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος επιταχύνει τις δικές της δοκιμές για το σεληνιακό σκάφος Blue Moon.

Παράλληλα, ένα σοβαρό ατύχημα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και την αξία της SpaceX ενόψει της IPO, καθώς το Starship θεωρείται ο βασικός πυλώνας των μελλοντικών δραστηριοτήτων της εταιρείας — από εμπορικές εκτοξεύσεις και δορυφορικές υπηρεσίες μέχρι επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Ο Έλον Μασκ, πάντως, εμφανίστηκε καθησυχαστικός μέσω του X, δηλώνοντας ότι η παραγωγική γραμμή της εταιρείας παραμένει ισχυρή ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας.

«Αν κάτι πάει στραβά, δεν θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα — εκτός αν καταστραφεί η εξέδρα εκτόξευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.