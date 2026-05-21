Ο-Σι-Τζινπίνγκ-αναμένεται-να-επισκεφθεί-τη-Βόρεια-Κορέα

Ο Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τη Βόρεια Κορέα, πιθανόν ήδη την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση στη Σεούλ.

Μια από τις πηγές του Γιονάπ σημείωσε ότι ομάδα της προεδρικής ασφάλειας και αρμοδίων για ζητήματα πρωτοκόλλου μετέβη στην Πιονγκγιάνγκ πρόσφατα, συμπληρώνοντας πως η επίσκεψη του Σι πιστεύεται πως θα γίνει στα τέλη του μηνός ή στις αρχές Ιουνίου.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην εκτίμηση αυτή συνηγορούν η επίσκεψη του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στην Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο μήνα, αλλά και τα πρόσφατα ταξίδια μελών της προσωπικής ασφάλειας του Σι και στελεχών του πρωτοκόλλου στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας.

Το μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν προς το Πεκίνο

Κατά τη συνάντησή του με τον Ουάνγκ Γι, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει τις ανταλλαγές υψηλού επιπέδου και τη στρατηγική επικοινωνία με το Πεκίνο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα πέρυσι, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Φέτος, οι δύο χώρες συμπληρώνουν 65 χρόνια από την υπογραφή της συνολικής συνθήκης συνεργασίας τους.

Η συνάντηση Σι – Τραμπ και το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης

Η πιθανή επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στο απομονωμένο καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ ακολουθεί επίσης τη σύνοδο κορυφής που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τον κοινό στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας.

Άλλη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος ενδέχεται να επιδιώξει να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά την επίσημη επίσκεψη του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζε Μιούνγκ στην Κίνα τον Ιανουάριο, ο τελευταίος είχε ζητήσει από τον Σι να συμβάλει στη διαμεσολάβηση για τις διακορεατικές σχέσεις.

Ο Σι Τζινπίνγκ φέρεται να απάντησε θετικά στο αίτημα αυτό.