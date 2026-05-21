Παρουσία-Τασούλα-και-Δένδια-οι-εορτασμοί-της-Ένωσης-των-Επτανήσων-με-την-Ελλάδα

Η 162η επέτειος της Ένωσης του Ιονίου Κράτους με την Ελλάδα, την 21η Μαΐου του 1864, εορτάζεται σήμερα σε όλα τα Επτάνησα.

Στην Κέρκυρα τιμούν με την παρουσία τους τις εορταστικές εκδηλώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η Κέρκυρα σήμερα ξύπνησε με θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης και έπαρση σημαίας στον Ναυτικό Σταθμό με τη συμμετοχή Στρατιωτικού Τμήματος. Ακολούθησαν επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν με καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο της Ενώσεως και μεγάλη παρέλαση.

Στην Κέρκυρα βρίσκονται πολλές αντιπροσωπείες από αδελφοποιημένες πόλεις.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

