Πενταετές επενδυτικό πλάνο 60 δισ. ευρώ από Stellantis – Τι περιλαμβάνει

Eπενδύσεις 60 δισ. ευρώ στο πλαίσιο ενός νέου πενταετούς στρατηγικού σχεδίου του Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντόνιο Φιλόσα επεξεργάζεται η Stellantis.

Eπενδύσεις 60 δισ. ευρώ στο πλαίσιο ενός νέου πενταετούς στρατηγικού σχεδίου του Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντόνιο Φιλόσα επεξεργάζεται η Stellantis με στόχο να διασφαλίσει ετήσια εξοικονόμηση κόστους 6 δισ. ευρώ έως το 2028. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διάθεση 36 δισ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο μαρκών της για την κυκλοφορία πάνω από 60 νέων οχημάτων, καθώς και σημαντικό rebranding 50 άλλων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτρικών, υβριδικών και παραδοσιακών με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τα υπόλοιπα 24 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε νέες τεχνολογίες για την αυτοκινητοβιομηχανία και τα προϊόντα της, σύμφωνα με το CNBC. Η Stellantis ανέφερε επίσης ότι σχεδιάζει να επιτύχει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές έως το 2028, μετά τις απώλειες 22,3 δισ. ευρώ πέρυσι, η οποία εμπεριείχε μια αναδιάρθρωση 22 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Stellantis δεν θα καταργήσει κανένα από τα 14 brands της, αλλά θα ενσωματώσει τις ευρωπαϊκές DS και Lancia στην Citroen και τη Fiat, αντίστοιχα.

Η Fiat είναι μία από τις 4 «παγκόσμιες μάρκες» μαζί με τις Jeep, Ram Trucks και Peugot ενώ περιφερειακοί παίκτες περιλαμβάνουν τις Chrysler, Dodge, Citroen, Opel και Alfa Romeo. Κατέχει επίσης την πολυτελή μάρκα Maserati. Για να βοηθήσει στη μείωση του κόστους, σχεδιάζει να λανσάρει μια νέα πλατφόρμα οχημάτων «STLA One» το 2027. Στόχος της είναι η επίτευξη αποδοτικότητας 20%, ενώ ο νέος CEO άλλα στελέχη πρόκειται να παρουσιάσουν λεπτομέρειες του σχεδίου «FaSTLAne 2030» τα επόμενα 24ωρα.

Ο Φιλόσα περιέγραψε το σχέδιο ως «τροφοδοτούμενο από τον μοναδικό συνδυασμό δυνατών σημείων μας» ενώ οι βασικοί πυλώνες του αφορούν «ευκρινέστερη διαχείριση» του χαρτοφυλακίου της μάρκας, νέες επενδύσεις, ισχυρές συνεργασίες (όπως με την Jaguar Land Rover για τις ΗΠΑ, καθώς και με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες Leapmotor και Dongfeng Group), βελτιστοποιημένο αποτύπωμα παραγωγής, ποιότητα στην εκτέλεση και ενδυνάμωση των περιφερειακών δυνάμεών της.