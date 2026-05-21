Πιέσεις στη Wall Street από το ράλι του πετρελαίου και των ομολόγων – Στο επίκεντρο η Nvidia

Απώλειες καταγράφουν την Πέμπτη (21/5) οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι επενδυτές αξιολογούσαν τα αποτελέσματα της Nvidia και κατά πόσο ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται πτωτικά κατά 0,45% στις 49.782,06 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,49% στις 7.396,30 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 0,58% στις 26.115,13 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά από δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έδωσε εντολή να παραμείνει εντός της χώρας το εμπλουτισμένο ουράνιο, εξέλιξη που περιπλέκει περαιτέρω τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.

Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 3% στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Crude κατέγραψε επίσης άνοδο 3%, φτάνοντας τα 108 δολάρια.

Η άνοδος του πετρελαίου συνοδεύτηκε από αύξηση στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για νέα πληθωριστική πίεση. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,615%, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου διαμορφώθηκε στο 5,14%, υψηλότερα κατά 2 μονάδες βάσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές είχαν κινηθεί ανοδικά την Τετάρτη, βάζοντας τέλος σε τριήμερο πτωτικό σερί για τον S&P 500, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων είχαν υποχωρήσει. Θετικά λειτούργησαν τότε και οι δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται «στα τελικά στάδια» διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Η αγορά προέρχεται από μια ιδιαίτερα ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων, με θετικές αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της ζήτησης στην οικονομία παραμένουν επίμονες», σχολίασε ο Σκοτ Χέλφσταϊν.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρέθηκαν και τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia. Η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street τόσο σε κέρδη όσο και σε προβλέψεις, ενώ ανακοίνωσε και αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος στα 25 σεντς ανά μετοχή.

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η αντίδραση της αγοράς παρέμεινε συγκρατημένη, καθώς οι επενδυτές έχουν πλέον συνηθίσει την εταιρεία κατασκευής chips να υπερβαίνει σταθερά τις προβλέψεις εν μέσω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της Nvidia κινείτο κοντά στα επίπεδα αμετάβλητης διαπραγμάτευσης.