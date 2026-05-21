Προειδοποίηση-ΔΝΤ:-Αντιμέτωπη-με-αυξανόμενους-δημοσιονομικούς-κινδύνους-η-Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει αυξανόμενους κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά, καθώς οι καθυστερήσεις στην περιστολή του προϋπολογισμού και το χρέος παραμένει υψηλό, δήλωσε την Πέμπτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προειδοποιώντας ότι οι ανεπαρκείς προσπάθειες θα μπορούσαν να καταστήσουν τη χώρα ευάλωτη στις πιέσεις της αγοράς και σε μελλοντικά σοκ.

Ολοκληρώνοντας μια ετήσια επίσκεψη προσωπικού στη χώρα, το ΔΝΤ δήλωσε ότι το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού μειώθηκε στο 5,1% του ΑΕΠ το 2025, αλλά οι προσπάθειες για περαιτέρω συγκράτηση προχωρούν πιο αργά από το προγραμματισμένο και αντιμετωπίζουν «σημαντικούς κινδύνους εφαρμογής».

«Απίθανος ο στόχος» του 3% έως το 2029

Καθώς οι τρέχουσες πολιτικές είναι απίθανο να επιτύχουν τον στόχο της κυβέρνησης για μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% έως το 2029, το ΔΝΤ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους προσφέρουν μια ευκαιρία για μια πιο αξιόπιστη επαναφορά.

Χωρίς πρόσθετα μέτρα, το χρέος θα παραμείνει υψηλό και θα αυξήσει τον κίνδυνο πιο επώδυνων περικοπών αργότερα. Το Ταμείο πρόσθεσε ότι οι αυξανόμενες πιέσεις δαπανών από τη γήρανση του πληθυσμού, την άμυνα και την ενεργειακή μετάβαση πίεσαν περαιτέρω τις ήδη υψηλές δημόσιες δαπάνες, οι οποίες έφτασαν στο 57,5% του ΑΕΠ πέρυσι.

Η ανάπτυξη παραμένει μέτρια, με την οικονομία να αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,7% το 2026, μετά από ανάπτυξη 0,9% το 2025, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της εγχώριας πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει των εκλογών του 2027.

Περιορισμός δαπανών και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Για τον περιορισμό των κινδύνων, το ΔΝΤ ζήτησε μια αξιόπιστη πολυετή στρατηγική που θα συνδυάζει τον περιορισμό των δαπανών και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του συνταξιοδοτικού συστήματος, αυστηροποίησης της απονομής επιδομάτων ανεργίας και των πιο αποτελεσματικών δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντικό πεδίο μάχης στις εκλογές του 2027, αφού η κυβέρνηση ανέστειλε την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης το 2023 πέρυσι ως παραχώρηση για την έγκριση του προϋπολογισμού.

- Reuters