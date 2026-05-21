Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές παρά την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Οι ευρωαγορές ανοίγουν πτωτικά την Πέμπτη (21/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται χαμηλότερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχωρεί 0,15% στις 619,35 μονάδες με τους περισσότερους βασικούς και περιφερειακούς δείκτες να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX υποχωρεί αυτή την ώρα 0,46% στις 24,609.00 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE καταγράφει αντίστοιχη μείωση 0,43% στις 10,388.20 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC χάνει 0,31% στις 8,092.00 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX σημειώνει πτώση 0,52% στις 17,936.40 μονάδες, ενώ υποχώρηση καταγράφει και ο ιταλικός ΜΙΒ κατά 0,24% στις 49,060.50 μονάδες.

Όπως επισημαίνεται, οι ευρωαγορές φαίνεται για την ώρα να μην επηρεάζονται ιδιαίτερα από την ευρύτερη αισιοδοξία που επικράτησε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής συνεδρίασης στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την οποία η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να τερματιστεί σύντομα.

Υπενθυμίζεται ότι το θετικό κλίμα ήταν εμφανές στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται «στα τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από το προεδρικό επιτελείο.

Ως αποτέλεσμα των δηλώσεων αυτών, οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate διαμορφώνονταν τελευταία στα 99,72 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας πάντως ημερήσια άνοδο 1,5%.

Παράλληλα, τα συμβόλαια του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent ενισχύονταν κατά 1,4% στις πρώτες συναλλαγές, φτάνοντας τα 106,44 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ανέστειλε την επανάληψη στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, έπειτα από σχετικό αίτημα αραβικών συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις της Generali και της BT Group στην Ευρώπη μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, δεν αναμένονται σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις.