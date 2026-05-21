«Ράλι»-στην-Ασία-μετά-τα-σημάδια-αποκλιμάκωσης-στη-Μέση-Ανατολή

Οι αγορές Ασίας – Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη (21/5), ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, καθώς οι αυξανόμενες ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 3,10% στις 61,658.00 μονάδες, μετά τη δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας.

Ειδικότερα, οι ιαπωνικές εξαγωγές αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά 14,8% σε ετήσια βάση – ο ταχύτερος ρυθμός ανόδου από τον Ιανουάριο – ξεπερνώντας τις προβλέψεις, κυρίως χάρη στη σημαντική αύξηση των αποστολών ημιαγωγών.

Παράλληλα, οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 9,7%, νούμερο επίσης υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν αύξηση 8,3%.

Την ίδια στιγμή, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας περιορίστηκε στα 301,9 δισεκατομμύρια γεν τον Απρίλιο, έναντι 643 δισεκατομμυρίων γεν τον Μάρτιο.

Σε αυτό το φόντο, η SoftBank Group κατέγραψε άνοδο σχεδόν 20%, καθώς ενισχύθηκε το θετικό κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μετά τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο βράδυ.

Στη Νότια Κορέα τώρα, ο δείκτης Kospi διεύρυνε τα αρχικά του κέρδη και «εκτοξεύτηκε» κατά 8,42% στις 7,815.59 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 5,02%.

Στα αξιόλογα της μέρας, η Samsung Electronics ενισχύθηκε πάνω από 6%, αφού αποφεύχθηκε απεργιακή κινητοποίηση περισσότερων από 47.000 εργαζομένων έπειτα από σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τις αυξήσεις μισθών. Παράλληλα, η SK Hynix σημείωσε άνοδο 11%.

Ο Daniel Yoo, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιων επενδύσεων της Yuanta Securities, δήλωσε στο CNBC ότι εκτιμά πως ο δείκτης Kospi μπορεί να φτάσει τις 10.000 μονάδες έως το τέλος του έτους.

Σημειώνεται επίσης ότι το υπουργείο Οικονομικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η λειτουργία 24ωρης αγοράς spot για συναλλαγές δολαρίου – γουόν, στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στην κεφαλαιαγορά της χώρας με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,49% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 8,621.70 μονάδες.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,56%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ απώλεσε τα αρχικά του κέρδη και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 1,05% στις 25,381.00 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία, ο Nifty σημείωσε μικρή άνοδο 0,21% στις 23,708.75 μονάδες.