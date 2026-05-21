Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, May 21
    Σάββατο-6-Ιουνίου-συνεδριάζει-η-Κεντρική-Επιτροπή-του-ΣΥΡΙΖΑ
    Σάββατο 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

    Σάββατο 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ότι οι συνεδριάσεις θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα.

    Ένα ερώτημα είναι εάν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης, καθώς υπάρχει διάσταση απόψεων για το εάν μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει χάσει και την θέση του στα κομματικά όργανα, όπως ανέφερε δημοσίως ο Σωκράτης Φάμελλος. 

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply