Σάββατο-6-Ιουνίου-συνεδριάζει-η-Κεντρική-Επιτροπή-του-ΣΥΡΙΖΑ

Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ότι οι συνεδριάσεις θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα.

Ένα ερώτημα είναι εάν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης, καθώς υπάρχει διάσταση απόψεων για το εάν μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει χάσει και την θέση του στα κομματικά όργανα, όπως ανέφερε δημοσίως ο Σωκράτης Φάμελλος.

