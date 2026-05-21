Σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για ΕΥΠ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε για μία ακόμη φορά με σκληρή γλώσσα στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας «πολιτικό απατεώνα» τον Γιώργο Φλωρίδη και «άνθρωπο με α λα καρτ ευαισθησίες» τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο υπουργός Δικαιοσύνης αντέδρασε στη συνέχεια, μιλώντας για βαθύτατη προσβολή της διάταξης περί απορρήτου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. «Οι συζητήσεις για την ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους», δήλωσε.

Επισήμανε ότι δεν θα μπει σε συζήτηση περί ποινικών ευθυνών και ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, ενώ χαρακτήρισε «ατόπημα» το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 30 ημέρες πριν την αφυπηρέτησή του.

Αναλυτικά η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Χθες, κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, υπήρξαν κάποιες αποκαλύψεις πολύ κρίσιμες για να κατανοήσει ο ελληνικός λαός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα.

Είναι ένα κόμμα και ένα σύστημα εξουσίας που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές, αρκεί να μη χάσει την εξουσία.

Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο. Και εξηγούμαι:

Τρεισήμισι χρόνια έχω πάνω από εξήντα δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας – δεν προσμετρώ τα στελέχη και τους φίλα προσκείμενους δημοσιογράφους, τα καλοπληρωμένα νεροπίστολα του Μαξίμου – που μας έλεγαν: «γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί από την ΕΥΠ για τους λόγους παρακολούθησής του; Τι φοβάται; Τι έχει κάνει;».

Χθες, λοιπόν, όταν ο διοικητής της ΕΥΠ κ. Δεμίρης ήρθε στην Επιτροπή, πήρα τον λόγο και τον ρώτησα: «Πείτε μου, εδώ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και όχι στο αυτί, ποιοι είναι λόγοι και πού έχουν καταγραφεί;».

Και μας απάντησε ευθαρσώς ότι δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν υπάρχει καταγραφή.

Πού αλλού θα φτάσετε, κύριε Φλωρίδη; Πόσο πια θα εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό; Έχει όρια η πολιτική σας απατεωνιά;

Τι θα μου έλεγε, λοιπόν, η ΕΥΠ τώρα και τρεισήμισι χρόνια, όταν ο διοικητής της χθες αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζει κανένα λόγο παρακολούθησης;

Γιατί;

Τι κάνατε, λοιπόν; Τρεισήμισι χρόνια λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί; Γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτος σας. Γιατί τόλμησα τον Ιούλιο του 2022 να περάσω την πόρτα του Αρείου Πάγου και να καταγγείλω την ύπαρξη παρακράτους.

Και η απάντησή σας ήταν να μου επιτίθεται το παρακράτος επί τρεισήμισι χρόνια με χυδαία υπονοούμενα. Για την πολιτική μου πορεία και την πολιτική μου υπόσταση.

Χθες κατέρρευσαν όλα. Όλα.

Δεν ξέρει τίποτα ο κ. Δεμίρης και δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να επιβεβαιώνει τίποτα από τις αθλιότητες που αναπαράγετε στα media τώρα και τρεισήμισι χρόνια.

Η απάντηση, αντί να ντραπούν, ήταν να μας απειλήσουν.

Προσέξτε. Μπροστά στο δημοκρατικό μου καθήκον να ενημερώσω τον ελληνικό λαό και να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τη δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές. Δεν καταλαβαίνω από απειλές. Ούτε από δεξιούς τραμπουκισμούς.

Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια;

Η αλήθεια βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα;

Όχι. Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου.

Όσο μένετε στο τιμόνι της χώρας, θα αναπαράγετε συνεχώς τις ίδιες πρακτικές.

Αλλά θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και στον Πρόεδρο της Βουλής, που είχε το θράσος να κάνει αυτήν την ανακοίνωση.

Το 2022, όταν ξαναήρθε η ΕΥΠ στη Βουλή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Καραγκούνης, είπε βγαίνοντας: «Αποσαφηνίστηκε ότι ουδέποτε ο πρωθυπουργός ή το γραφείο του ενημερώθηκε ή ενημερώθηκαν για καμιά απολύτως άρση», και διάφορα άλλα.

Τότε γιατί δεν κάνατε τίποτα; Γιατί; Α λα καρτ;

Τώρα που μάθαμε την αλήθεια απόρρητο και τότε σκοτάδι;

Δεν έχετε όριο στη φαυλότητα.

Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΥΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κ. Ντίλιαν για τον κ. Μητσοτάκη.

Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή ΕΥΠ, αλλά δεν απειλεί την εθνική ασφάλεια ότι κάποιοι έχουν υποκλέψει υλικό από τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν κάνετε τίποτα.

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με τις α λα καρτ ευαισθησίες, όταν στο δικαστήριο πριν από μερικές εβδομάδες ο κ. Τρίμπαλης είπε στο ακροατήριο ότι είχε από τον κ. Λαβράνο τις ερωτήσεις που του έκαναν μετά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν ενοχληθήκατε για να διατάξετε έρευνα για το ποιος οργάνωσε τη χάλκευση ενός ανώτατου θεσμού του ελληνικού κοινοβουλίου;

Όταν υπήρξαν διαρροές καταθέσεων στην εξεταστική επιτροπή,- τότε το 2022-, δεν ενοχληθήκατε;

Όταν ο προηγούμενος Πρόεδρος της Βουλής και σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα 3/5 για την επιλογή στις ανεξάρτητες αρχές τα έκανε 2,8/5, δεν ενοχληθήκατε;

Όταν ο κ. Μητσοτάκης πέρυσι το καλοκαίρι, εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα και τους έστειλε νωρίς για ύπνο προστατεύοντας Βορίδη και Αυγενάκη, δεν ενοχληθήκατε;

Ή μάλλον δεν θα ενοχληθείτε ούτε αύριο; Όταν ακούω από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι πιθανό σενάριο η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που εγκρίθηκε το 2022 με 120 ψήφους, αύριο να εγκριθεί με 151.

Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν και είναι στο χέρι το δικό μας και σύσσωμου του ελληνικού λαού.

Πραγματικά, λοιπόν, αντί να επιτίθεστε, έπρεπε να κάνετε σήμερα την αυτοκριτική σας και να ζητάτε συγγνώμη. Γεωργιάδης, Γεραπετρίτης, ο κ. Οικονόμου και δεκάδες άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που σε δηλώσεις σας τρεισήμισι χρόνια λέτε: «τι φοβάται και δεν πάει να ενημερωθεί;». Ήξερα πολύ καλά ότι δουλεύετε τον ελληνικό λαό. Και χθες που αποκαλύφθηκε από το στόμα του διοικητή της ΕΥΠ, αντί να κρυφτείτε και να ζητήσετε συγγνώμη, συνεχίζετε τις φαυλότητες.

Και πάω στο θέμα, που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Η σημερινή συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, δεν αφορά μόνο τα ρουσφέτια δύο πρώην υπουργών. Αφορά μια ολόκληρη νοοτροπία. Παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση. Κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Διότι, από τη μία πλευρά, έχουμε μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο «Ελλάδες».

Η μία που παλεύει, ξυπνάει το ξημέρωμα να πάει στα ζώα της, στις αγροτικές της περιουσίες, στις δουλείες της. Και η άλλη όπου κάποιοι, επειδή είχαν κονέ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, περνούσαν τζάμπα καλά. Αυτές είναι οι δύο «Ελλάδες» που συγκρούονται.

Η Ελλάδα του μόχθου, της καθημερινής αγωνίας και η Ελλάδα του πελατειακού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μου πείτε: «καλά, αυτά δεν υπήρχαν πάντοτε;».

Προσέξτε. Διαφθορά υπήρχε στη χώρα. Προβλήματα στις πληρωμές υπήρχαν στη χώρα. Αλλά εδώ υπάρχει μια διάκριση. Τα σκάνδαλα της τελευταίας εποχής δεν γεννήθηκαν στο περιθώριο της εξουσίας, αλλά στον πυρήνα της εξουσίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό αποδεικνύουν και οι δηλώσεις του κ. Βάρρα που είχε ενημερώσει πολύ νωρίς από το 2020 τον Πρωθυπουργό. Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, θέλει αυτά να τα στείλει στο παρελθόν και να υπάρξει μια νέα αρχή. Γιατί θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και πραγματική προοπτική. Γι’ αυτό η πολιτική αλλαγή είναι και κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον. Σε όλα αυτά πώς απαντάει ο Πρωθυπουργός; Απαντάει ότι είναι «θυμωμένος» με την ακρίβεια. Μια ακρίβεια που όμως στηρίζεται και επιτείνεται από τις δικές του πολιτικές επιλογές. Είναι «ενοχλημένος» και «θυμωμένος» με την ακρίβεια, αλλά ντροπή δεν νιώθει για τη λεηλασία των αγροτικών επιδοτήσεων επί ημερών του.

Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίες καταδεικνύουν μια και καθαρή αλήθεια: Με εσάς στην κυβέρνηση, διαμορφώθηκε ένα σύστημα παράνομων παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση ημετέρων.

Κεντρικό πρόσωπο εμφανίζεται ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτριος Μελάς, ο οποίος φέρεται να δεχόταν παρεμβάσεις από συνεργάτες του τότε υπουργού Σπήλιου Λιβανού. Αναφέρονται συγκεκριμένες υποθέσεις, όπου ζητήθηκε:

-καθυστέρηση ελέγχων σε κολλητούς,

-διευκόλυνση πληρωμών για ημέτερους,

-αλλαγή στοιχείων αιτήσεων «χεράτα».

Αυτή είναι η «αριστεία» σας. Για αυτά έχετε να πείτε κάτι;

Ένα κράτος δύο ταχυτήτων: Από τη μία, γρήγορο και αποτελεσματικό. Το επιτελικό κράτος αλλά μόνο για τους κομματικά προστατευόμενους. Και από την άλλη, ένα κράτος εχθρικό και αδιάφορο για τον πραγματικό παραγωγό, τον πραγματικό κτηνοτρόφο, τον πραγματικό αγρότη. Γι’ αυτό ο κόσμος στην ύπαιθρο είναι εξοργισμένος, νιώθει ανασφάλεια, απόγνωση.

Γιατί σήμερα δεν γνωρίζουν πότε θα ανοίξει το ΟΣΔΕ, πότε θα πληρωθούν και ποια δικαιούνται. Πότε θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, πότε θα προκηρυχθούν τα προγράμματα εθνικής ανάπτυξης. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι η υποβολή δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του 2026 θα ξεκινούσε στις αρχές της Άνοιξης αποδείχθηκαν, για ακόμη μία φορά, λόγια χωρίς κανένα αντίκρισμα.

Ακόμα και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο αποδεικνύεται τελικά μέτρο-κοροϊδία: από τη μία παρουσιάζεται ως στήριξη, από την άλλη φορολογείται ως έσοδο, με αποτέλεσμα το κράτος να παίρνει πίσω μέρος της ίδιας της «ενίσχυσης» που διαφημίζει.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τους νέους αγρότες. 6.700 νέοι άνθρωποι, πολύ λιγότεροι από τους 18.000 που είχαν δηλωθεί πριν από μερικά χρόνια. «Καμπανάκι» ότι λιγοστεύουν οι νέοι αγρότες στο πρόγραμμα. 6.700 σε ομηρία.

Έως αυτήν τη στιγμή: δεν υπάρχουν αποφάσεις ένταξης και δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

Συνολικά, περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ λείπουν σήμερα από την αγορά της υπαίθρου λόγω καθυστερημένων ενισχύσεων και απλήρωτων υποχρεώσεων.

Πέρυσι λέγαμε ότι ήταν η χειρότερη χρονιά πληρωμών. Αλλά εσείς τα καταφέρατε η επόμενη, η φετινή, να είναι ακόμη χειρότερη. Σήμερα χρωστάτε στους αγρότες 931 εκατομμύρια ευρώ μόνο από την Ενιαία Ενίσχυση του 2025.

Συγκεκριμένα:

Σχεδόν 427 εκατομμύρια ευρώ από Οικολογικά Σχήματα.

222 εκατομμύρια ευρώ από Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

214 εκατομμύρια ευρώ από Βασική Ενίσχυση.

61 εκατομμύρια ευρώ από Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος.

20 εκατομμύρια ευρώ από Αναδιανεμητική Ενίσχυση.

10 εκατομμύρια ευρώ από Ενίσχυση Νέων Γεωργών.

Αυτή η κατάσταση δεν συνιστά απλώς διοικητική ανεπάρκεια. Είναι ένα αποτέλεσμα που οδηγεί την ύπαιθρο σε τραγικές καταστάσεις. Και όσο δε αφορά τη μεγάλη «μεταρρύθμιση» να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, πείτε μας τι συμβαίνει.

Την ώρα που το σχέδιο δράσης για την ανασυγκρότηση του Οργανισμού δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις πληρωμές να τελούν υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση. Ούτε καν η μετάβαση στην ΑΑΔΕ δεν έχει λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Το ίδιο μοτίβο και στην κτηνοτροφία. Ευλογιά, πανώλη, αφθώδης πυρετός. Πάνω από 500.000 ζώα έχουν θυσιαστεί. Γιατί; Δεν υπήρχαν παλιά αυτές οι πανδημίες; Υπήρχαν.

Τι συμβαίνει τώρα; Κατέρρευσαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και αυτό αποτέλεσμα του δήθεν επιτελικού κράτους.

Και, επειδή δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπάρχει εξάπλωση παντού. Χιλιάδες άνθρωποι καταστρέφονται με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουν ακόμη και η Λέσβος, ένα νησί που η οικονομία της είναι απολύτως συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα.

Και σε όλα αυτά, η αύξηση του κόστους παραγωγής. Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει νέα αύξηση 4,5% στον δείκτη τιμών εισροών τον Μάρτιο του 2026. Ο πρωτογενής τομέας, κορυφαίος που έπρεπε να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε, ζει ενεργειακή ακρίβεια, χαμηλές τιμές παραγωγού, παράνομες ελληνοποιήσεις και κόστος παραγωγής απογειωμένο στα ύψη.

Καταρρέει και ο ΕΛΓΑ. Σήμερα που μιλάμε, παραμένουμε με έναν κανονισμό του 2011 χωρίς καμία μεταρρύθμιση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αυτή η εικόνα που περιγράφω είναι μία εικόνα που αποτυπώνει τη θεσμική παρακμή αλλά και την παραγωγική παρακμή. Αποτυπώνει την διοικητική διάλυση αλλά και την πολιτική ανικανότητα. Αυτό που περιγράφω δεν είναι μια αποτυχημένη διαχείριση κρίσεων, καθυστερήσεων ή πολλαπλά σκάνδαλα. Είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος με συγκεκριμένη κουλτούρα εξουσίας.

Αυτή η κουλτούρα έχει ένα χαρακτηριστικό: περιφρονεί το λαό μας. Περιφρονεί τις ανάγκες του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του δανειολήπτη από τους εκβιασμούς των funds, υποτιμά το νέο που ψάχνει ένα φθηνό ενοίκιο, γιατί για εμάς η στέγαση είναι δικαίωμα, υποτιμά τη μέση ελληνική οικογένεια που περνά πολύ δύσκολα με την ακρίβεια.

Αυτή η πολιτική της αλαζονείας, της αυθάδειας και της αμετροέπειας πρέπει να γίνει στις επόμενες εθνικές εκλογές παρελθόν. Και θα γίνει παρελθόν. Γιατί ο λαός μας αξίζει καλύτερα και από τη διαφθορά και από την ατιμωρησία και από την ακρίβεια.

Η Ελλάδα αξίζει τα καλύτερα και θα έχει τα καλύτερα μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

