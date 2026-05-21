«Σκληρό-ροκ»-στη-Βουλή-σήμερα-και-αύριο

Της -

Ο τριήμερος κύκλος σκληρής πολιτικής σύγκρουσης με επίκεντρο κοινοβουλευτικές διαδικασίες γύρω από τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο με συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία προεξοφλείται ότι η αντιπαράθεση θα χτυπήσει «κόκκινο». Η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη αποτέλεσαν χθες το πεδίο για σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, που αποτελεί την…προθέρμανση για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν αύριο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Είχε προηγηθεί η Διάσκεψη των Προέδρων, όπου οριστικοποιήθηκε ότι η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα γίνει αύριο στην Ολομέλεια, με ώρα έναρξης στις 9 π.μ.

Η αντίδραση της κυβέρνησης στη διαρροή πληροφοριών και διαλόγων από τη χθεσινή συνεδρίαση της Θεσμών και Διαφάνειας δίνει ένα δείγμα γραφής της επιχειρηματολογίας που θα αναπτυχθεί αύριο. «Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια» ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Στη χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων οι εκπρόσωποι της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέφυγαν να τοποθετηθούν και να δώσουν στίγμα του τρόπου με τον οποίο θα τοποθετηθεί το κυβερνών κόμμα στην αυριανή Ολομέλεια. Η αναφορά, όμως, που αποδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι «είναι εμφανές ότι θα υπάρξουν δύο διαφορετικές απόψεις», επιβεβαιώνει ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να δεχθεί να γίνει η ψηφοφορία για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ με βάση το δικαίωμα της μειοψηφίας για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι η πλειοψηφία θα ζητήσει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, το οποίο προβλέπει ότι για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή κατ’ελάχιστο 151 θετικές ψήφοι. Και για την υποστήριξη της θέσης αυτής πιθανότατα θα αξιοποιηθεί η χθεσινή αντίδραση στη διαρροή διαλόγων από την ακρόαση του κ. Δεμίρη.

Θα έχει προηγηθεί ένα ακόμη επεισόδιο σκληρής σύγκρουσης, σήμερα, με επίκεντρο τη συζήτηση στην Ολομέλεια των δύο αιτημάτων που έχουν κατατεθεί (το ένα από το ΠΑΣΟΚ και το δεύτερο από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά) για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα για εμπλοκή των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Οι υψηλοί τόνοι της αντιπαράθεσης θεωρούνται δεδομένοι, καθώς η πλειοψηφία έχει καταστήσει σαφές ότι θα απορρίψει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση επιθυμεί να κλείσει ο κύκλος των σκανδάλων και να αλλάξει η ατζέντα των θεμάτων που συζητούνται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να αρχίσει η ίδια να θέτει την ατζέντα και να την μετατοπίσει σε ζητήματα που θεωρεί ότι την ευνοούν, όπως το κυβερνητικό έργο και τα διλήμματα που έχει αρχίσει και βάζει ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Πάντως, είναι σαφές ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διατηρηθούν στο προσκήνιο ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές και η αναζήτηση ευθυνών της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό άνοιξε η συζήτηση για πιθανή πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Ίσως, πάντως, μια τέτοια κίνηση να καθυστερήσει.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.