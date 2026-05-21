Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Ελβετό ομόλογό του, αύριο Παρασκευή
Η συνάντηση θα γίνει στις 12:00 μ.μ., ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών – Στις 2:00 θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 12:00 μ.μ., με τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ινιάτσιο Κασίς (Ignazio Cassis), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 2:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
