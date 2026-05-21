Τα νέα μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανακοινώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου παρουσία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.

Μεταξύ των 29 νέων μελών που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τρεις πρώην βουλευτές από το Μέρα25 και το Ποτάμι, καθώς επίσης και πρώην δήμαρχοι, πανεπιστημιακοί, γιατροί κ.ά.

Ακολουθεί αναλυτικά ο κατάλογος με τα νέα μέλη της Επιτροπής:

Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25

Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας, μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής

Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής

Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής

Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου

Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ

Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος

Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών

Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κυβέλου – Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός

Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός

Ρώτας Βασίλης, Γιατρός

Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας

Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος

Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι»

Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών

Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή

Κατά την εισαγωγική ομιλία του, ο επικεφαλής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης, τόνισε ότι «η χώρα βρίσκεται ξανά σε κρίσιμο σταυροδρόμι», αναφέροντας ότι «το κράτος- φέουδο ενός πρωθυπουργού με μοναρχικές αντιλήψεις και πρακτικές αποκαλύπτεται και καταρρέει υπό το βάρος των πράξεων του» και σχολιάζοντας πως «δεν είναι τυχαίο ότι πια εξεγείρεται μεγάλο κομμάτι της Ν.Δ. και των βουλευτών του».

Ο κ. Σκανδαλίδης είπε ότι «σε λίγους μήνες οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες» και σχολίασε ότι «με όλα τα μέσα προσπαθούν να πείσουν ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετακίνητο». Προσέθεσε ειδικότερα ότι επιχειρείται να πείσουν ότι «η κυβέρνηση δεν γίνεται χωρίς το πρώτο κόμμα που ό,τι και να συμβεί θα είναι η ΝΔ» και ότι «οι εκλογές έχουν αξία μόνο για το ποιο κόμμα θα αναδειχθεί δεύτερο και ότι λίγο πολύ θα είναι ο ”νέος ΣΥΡΙΖΑ”, ένα κόμμα που ακόμη δεν έχει συγκροτηθεί, ένα κόμμα που άφησε ερείπια στη χώρα στην αμέσως προηγούμενη φάση». Σημείωσε δε ότι «εσχάτως μεταχειρίζονται κάθε μέσο και τρόπο να αποδομήσουν ηθικά και πολιτικά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν αντιλήφθηκαν ότι ο συμψηφισμός των αλλεπάλληλων εκτροπών τους με τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ απέβη στην πράξη άκαρπος».

Ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ, απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται, αμύνεται θεσμικά, επιμένει προγραμματικά με το βλέμμα πάντα στην επόμενη μέρα» και ότι δίνει τη μάχη για τη νίκη «με πλήρη επίγνωση ότι οι εκλογές δεν διεξάγονται για το δεύτερο κόμμα, όπως θέλουν να μας πείσουν τα παπαγαλάκια του καθεστώτος, ώστε η Ν.Δ. να παραμείνει οδηγός», αλλά γίνονται για την πολιτική αλλαγή.

Σχολίασε ότι «κανείς από μας δεν ισχυρίζεται ότι ο στόχος είναι εύκολος. Είναι, όμως, εφικτός. Φτάνει γι΄αυτό να κινητοποιηθεί η δημοκρατική και προοδευτική συνείδηση των πολιτών» και «να αποτελέσει ένα πραγματικό πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα που θα τους οδηγήσει στις κάλπες». Τόνισε ότι «εμείς οφείλουμε και πρέπει να γίνουμε ο εμβρυουλκός αυτής της προσπάθειας, ανοίγοντας στην πορεία προς τις εκλογές τον ορίζοντα της συμμετοχής και της συμπαράταξης». Είπε ότι κρίσιμη προϋπόθεση είναι «να έχουμε ανοιχτές θύρες για κάθε στέλεχος, για κάθε πολίτη, σε κάθε προοδευτική και εκσυγχρονιστική δύναμη που αντιλαμβάνεται τις κρίσιμες ανάγκες μιας αδιέξοδης συγκυρίας για τον τόπο και την ίδια την πολιτική». «Μόνο έτσι μπορεί να συγκροτηθεί το πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα της Νέας Αλλαγής. Και μόνο γι΄ αυτό εξυπακούεται: Δεν μας περισσεύει κανείς», ανέφερε.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

