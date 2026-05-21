Την-αποφυλάκιση-του-δημοσιογράφου-της-deutsche-welle,-Αλιτζάν-Ουλουντάγ-αποφάσισε-δικαστήριο-της-Άγκυρας

Απόφαση για την αποφυλάκιση του δημοσιογράφου του τουρκικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, Αλιτζάν Ουλουντάγ, εξέδωσε το δικαστήριο της ‘Αγκυρας κατά την πρώτη ακρόαση. Ο δημοσιογράφος κατηγορείται για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται να είχαν στόχο τον Τούρκο πρόεδρο. Παρέμενε προφυλακισμένος επί περίπου τρεις μήνες στις φυλακές της Σηλυβρίας, έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Η πρώτη ακρόαση πραγματοποιήθηκε στο Πρωτοδικείο της ‘Αγκυρας, μετά τη μεταφορά της δικογραφίας από την Κωνσταντινούπολη λόγω αναρμοδιότητας.

Ο κατηγορούμενος, που κρατούνταν στις φυλακές Μαρμαρά στη Σηλυβρία, συνδέθηκε μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Ουλουντάγ: «Ασκώ δημοσιογραφία, όχι έγκλημα»

Στην εκτενή απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου στην ‘Αγκυρα, ο Αλιτζάν Ουλουντάγ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι διώκεται για τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα.

«Εδώ και 90 ημέρες είμαι μακριά από την οικογένειά μου και τη δουλειά μου στην ‘Αγκυρα. Δικάζομαι χωρίς να μπορώ να παραστώ στο δικαστήριο. Αυτό συνιστά παραβίαση του δικαιώματος υπεράσπισής μου», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως «δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα. Ασκούσα το επάγγελμα της δημοσιογραφίας και δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αναρτήσεις μου στο διαδίκτυο».

Ο Ουλουντάγ ανέφερε επίσης ότι τα τελευταία 18 χρόνια εργάζεται στην ‘Αγκυρα ως δικαστικός ρεπόρτερ.

«Η θέση μου είναι στην αίθουσα Τύπου του δικαστηρίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκομαι στην Κωνσταντινούπολη».

Η υπεράσπιση του δημοσιογράφου κατήγγειλε υπέρβαση εξουσίας και υποστήριξε ότι η δίωξη βασίστηκε σε μία ανάρτηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε αναδρομικά σε παλαιότερο υλικό, κάνοντας λόγο για υπερβολική και μη αναλογική διαδικασία.

Παρά την εισαγγελική πρόταση για συνέχιση της κράτησης, το δικαστήριο της ‘Αγκυρας αποφάσισε τελικά την αποφυλάκιση του Ουλουντάγ, με το σκεπτικό ότι «λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο κράτησης, τη φύση των καταγγελλόμενων πράξεων, το επάγγελμα του κατηγορουμένου, την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας, καθώς και το γεγονός ότι τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν ήδη συλλεχθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή αλλοίωσης αποδείξεων, αποφασίζεται η αποφυλάκιση του κατηγορουμένου» άμεσα.

Η δίκη ορίστηκε να συνεχιστεί στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, όταν ο δημοσιογράφος της τουρκικής υπηρεσίας της DW συνελήφθη στην κατοικία του στην ‘Αγκυρα και μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.