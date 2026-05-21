Τουρκία:-Άγριο-sell-off-συναλλάγματος-ύψους-8-δισ.-δολαρίων-μετά-το-δικαστικό-μπλόκο-στην-αντιπολίτευση

Σε νευρικό κλονισμό θέτει την τουρκική αγορά η δικαστική απόφαση που ουσιαστικά ακυρώνει την εκλογή νέου ηγέτη στην αντιπολίτευση.

Αντιδρώντας στην είδηση, την οποία η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πραξικοπηματική οι πωλήσεις συναλλάγματος έφθασαν τα 8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν 4 traders στο πρακτορείο Reuters.

H εξέλιξη έρχεται σε μάι δύσκολη περίοδο για την τουρκική λίρα που υφίστατι πιέσεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωμα με υπολογισμούς του - από στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, η Τουρκία «ξεφορτώθηκε» τον Μάρτιο σχεδόν το σύνολο των αμερικανικών ομολόγων, στην προσπάθειά της να στηρίξει το νόμισμά της κατα τον πρώτο μήνα του πολέμου με το Ιράν.

Εκαναν φτερά τα αμερικανικά ομόλογα

Έτσι, η συνολική αξία των αμερικανικών ομολόγων που διακρατά η Τουρκία μειώθηκε στα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Μαρτίου, από 16 δισεκατομμύρια τον Φεβρουάριο.

Η πτώση συνέπεσε με γενικότερο sell – off στις τουρκικές αγορές μετά την έκρηξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη άνοδο.

Ως αποτέλεσμα η κεντρική τράπεζα της χώρας προκειμένου να αποτρέψει σημαντική διολίσθηση της τουρκικής λίρας, προχώρησε σε πώληση συναλλαγματικών αποθεμάτων και αποθεμάτων χρυσού.

Η αξία των διακρατούμενων αμερικανικών ομολόγων στην Τουρκία έφθασαν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ μια δεκαετία νωρίτερα άγγιζαν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε ακολούθησαν σταδιακή τροχιά πτώσης καθώς οι σχέσεις της Άγκυρας με τις ΗΠΑ άρχισαν να επιδεινώνονται λόγω πολιτικών και γεωπολιτικών διαφορών.

Ο Μάρτιος είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ενώ τα δεδομένα του Απριλίου αναμένονται να δημοσιευθούν τον επόμενο μήνα.