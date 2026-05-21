Τουρκία:-Η-ασφυκτική-πίεση-στη-λίρα-έφερε-μεγάλη-ρευστοποίηση-αμερικανικών-ομολόγων

Η Τουρκία «ξεφορτώθηκε» τον Μάρτιο σχεδόν το σύνολο των αμερικανικών ομολόγων, στην προσπάθειά της να στηρίξει το νόμισμά της κατα τον πρώτο μήνα του πολέμου με το Ιράν.

Πρόκειται για υπολογισμούς του - που βασίζονται σε στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Έτσι, η συνολική αξία των αμερικανικών ομολόγων που διακρατά η Τουρκία μειώθηκε στα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Μαρτίου, από 16 δισεκατομμύρια τον Φεβρουάριο.

Η πτώση συνέπεσε με γενικότερο sell – off στις τουρκικές αγορές μετά την έκρηξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη άνοδο.

Ως αποτέλεσμα η κεντρική τράπεζα της χώρας προκειμένου να αποτρέψει σημαντική διολίσθηση της τουρκικής λίρας, προχώρησε σε πώληση συναλλαγματικών αποθεμάτων και αποθεμάτων χρυσού.

Η αξία των διακρατούμενων αμερικανικών ομολόγων στην Τουρκία έφθασαν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ μια δεκαετία νωρίτερα άγγιζαν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε ακολούθησαν σταδιακή τροχιά πτώσης καθώς οι σχέσεις της Άγκυρας με τις ΗΠΑ άρχισαν να επιδεινώνονται λόγω πολιτικών και γεωπολιτικών διαφορών.

Ο Μάρτιος είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ενώ τα δεδομένα του Απριλίου αναμένονται να δημοσιευθούν τον επόμενο μήνα.

Παρά τις παρεμβάσεις, η λίρα παραμένει υπό πίεση με τον πόλεμο να συνεχίζεται.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα της χώρας αναθεώρησε τον στόχο πληθωρισμού στο 24% από 16%, (για το τέλος του έτους) καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τρέχει σε ετήσια βάση με 32,4%.

Τα τουρκικά ομόλογα υπέστησαν επίσης μεγάλες απώλειες, με τις αποδόσεις του 10ετύς να αγγίζουν ιστορικά υψηλά στο 35,75%.