Τουρκία:-Σκληρές-πολιτικές-αντιδράσεις-και-κατηγορίες-για-«πραξικόπημα»-μετά-την-ακύρωση-του-συνεδρίου-του-chp

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δικαστική απόφαση περί ακύρωσης του 38ου τακτικού συνεδρίου του CHP, που εξέλεξε το 2023 τον σημερινό πρόεδρο, Οζγκιούρ Οζέλ, με δηλώσεις από κορυφαία στελέχη του κόμματος και την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω κοινωνικών δικτύων, μετά τη δικαστική εξέλιξη, καλώντας τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα.

«Δεν σας υπόσχομαι ότι θα πάμε στην εξουσία περνώντας μέσα από έναν κήπο με τριαντάφυλλα. Σας υπόσχομαι ότι θα αντέξουμε τον πόνο, αλλά δεν θα παραδοθούμε. Σας υπόσχομαι τιμή, αξιοπρέπεια, θάρρος και αγώνα», έγραψε, ενώ το κόμμα CHP σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «δεν αναγνωρίζουμε, δεν αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του Παλατιού. Καλούμε όλα τα μέλη μας στα κεντρικά μας γραφεία και σε όλες τις επαρχίες και νομαρχιακές οργανώσεις. Δεν υπάρχει υποχώρηση, συνεχίζουμε τον αγώνα».

Κιλιτσντάρογλου: Έκκληση για ενότητα

Ο τέως πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος με την ίδια δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ, τοποθετήθηκε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας στο κόμμα και αποφυγής εσωτερικών συγκρούσεων.

«Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι πεδίο προσωπικών φιλοδοξιών. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι ο χάρτης της κυριαρχίας του έθνους μας», δήλωσε, προσθέτοντας πως «η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το 38ο τακτικό συνέδριό μας δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία διχασμού, αλλά ευκαιρία να ενωθούμε κάτω από το αιωνόβιο δέντρο μας. Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν είναι πάνω από το μέλλον της Τουρκίας. Θα απομακρύνουμε το κόμμα από τις αντιπαραθέσεις και θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς την εξουσία».

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε στη συνέχεια «να επικρατήσει η ψυχραιμία και η κοινή λογική».

Υπουργός Δικαιοσύνης: «Απόλυτα δημοκρατική απόφαση»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, τοποθετήθηκε μετά την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι τα ίδια τα στελέχη του κόμματος κατήγγειλαν την ηγεσία τους και απορρίπτοντας αιτιάσεις περί παρέμβασης.

«Η διαδικασία ξεκίνησε με τις καταγγελίες των εκπροσώπων του CHP. Λήφθηκε μια δημοκρατική απόφαση. Ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα πρόκειται, είναι απαράδεκτο να παραβιάζεται η βούληση των εκπροσώπων και των μελών λόγω συμφερόντων, πιέσεων ή χειραγώγησης».

Στελέχη του CHP αντέδρασαν έντονα στην απόφαση, κάνοντας λόγο για πολιτική παρέμβαση και προσπάθεια επιρροής στη λειτουργία του κόμματος.

Η αντιπρόεδρος του CHP Γκιούλ Τσιφτσί δήλωσε ότι «υπό την ηγεσία του προέδρου μας Οζγκιούρ Οζέλ, όλα τα αιρετά όργανα του κόμματός μας εκτελούν τα καθήκοντά τους. Δεν θα υποταχθούμε στο παλάτι, στη δικαστική εξουσία ή στο σκοτεινό καθεστώς που έχουν εγκαθιδρύσει».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Κόμματος Νίκης Ουμίτ Οζντάγ σχολίασε: «Η απόφαση ακύρωσης του συνεδρίου αποτελεί πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας».