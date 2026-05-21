Τσάπαλος:-«Επιστρέφουμε-στην-κοινωνία-μέχρι-και-το-τελευταίο-ευρώ-του-πλεονάσματος»

«Η μόνη βεβαιότητα στις μέρες μας είναι η αβεβαιότητα», ανέφερε ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του 14ου Regional Growth Conference (RGC 2026), που διοργανώνουν η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Όπως τόνισε, χρέος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει, όσο αυτό είναι δυνατό, τις επιπτώσεις της κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Τσάπαλος παρουσίασε αναλυτικά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη της κοινωνίας εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αξιοποίηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος, επισημαίνοντας ότι «επιστρέφουμε στους πολίτες ενισχύσεις και μέτρα στήριξης μέχρι και το τελευταίο ευρώ του πλεονάσματος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό χρέος της Ελλάδας. Όπως είπε, η χώρα βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, ενώ στάθηκε στην αποκλιμάκωση των «κόκκινων» δανείων, στις ρυθμίσεις οφειλών έως και σε 72 δόσεις, αλλά και στα μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας.

«Προσπαθούμε, με αλλεπάλληλους νόμους, να συμβάλουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τις ρυθμίσεις που έχει προωθήσει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των πολιτών, ώστε ακόμη και οι πιο αδύναμοι να μπορούν να επωφεληθούν.

Ο κ. Τσάπαλος έκανε επίσης λόγο για «δημοσιονομικό λαϊκισμό», ενώ αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης που εφαρμόστηκαν στην αγορά καυσίμων, κάνοντας λόγο για την ανάγκη κατάρριψης μύθων.

Τέλος έκανε γνωστό, ότι στις προσεχείς εκλογές θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Α΄ Αθηνών με την ΝΔ.

Τον συντονισμό της συζήτησης πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Το Regional Growth Conference πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και, ύστερα από 14 χρόνια συνεχούς παρουσίας, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

Το RGC συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταδίδεται από Youtube.