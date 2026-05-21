ΧΑ:-Στις-2250-μονάδες-η-ισχυρότερη-αντίσταση-στο-σενάριο-συνέχισης-της-απόπειρας-για-ανοδική-κίνηση

Άνοδο κατά 0,40% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 274,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και λίγο πριν τις 11.30πμ καταγράφηκε το χαμηλό ημέρας στις 2194 μονάδες. Όμως, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία στη συνέχεια, οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος με το ΓΔ να καταγράφει υψηλό ημέρας στις 2233 μονάδες περί τις 15.30μμ (μεταβλητότητα 39 μονάδων) με οδηγούς τράπεζες και άλλα blue chips.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,786% με τις ευρωπαϊκές αγορές να συνεχίζουν ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,22%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,74%) να υπεραποδίδει αλλά τη Eurobank (-1,45%) να υποαποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (1,24%), η Credia (+2,99%), η Helleniq Energy (+1,50%), το ΔΑΑ (+1,62%), η ΜΟΗ (+3,64%), ο Τιτάν (+1,47%), η Metlen (+1,02%), η Aegean (+1,91%), η ΕΛΧΑ (+1,25%), η Βιοχάλκο (+3,87%) αλλά και η ΕΧΑΕ (+4,89%) με την Interlife (+6,03%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραωε η Optima (-0,96%), o Aktor (-0,58%), o ΟΤΕ (-0,59%), η Cenergy (-0,34%), o Ελλάκτωρ (-0,74%) και το Jumbo (-0,90%). Απολογιστικά, 68 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν. Η Credia Bank, η AS Company και η Ideal Holdings ανακοινώνουν σήμερα τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, βασικός νόμος της φύσης, οδήγησε το ΓΔ στη σημερινή του αντίδραση και την καταγραφή μιας αξιοπρεπούς τελικής επίδοσης, χωρίς ωστόσο να υπερβεί και τις 2233 (ΜΚΟ 30 ημερών).

Στις 2250 μονάδες παραμένει η ισχυρότερη αντίσταση στο σενάριο συνέχισης της απόπειρας για ανοδική κίνηση.

Επιχειρηματικά νέα

HSBC: Οι ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο, νέες τιμές-στόχοι. Για την Τράπεζα Πειραιώς, αυξάνει την τιμή-στόχο στα €12,10 από €11,70. Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή-στόχος παραμένει στα €18,45. Για τη

Eurobank, αυξάνει την τιμή-στόχο στα €4,80 από €4,70. Για την Alpha Bank, η τιμή-στόχος παραμένει στα €4,85. Περιθώριο ανόδου ως 48%.

ΔΕΗ: Αντλεί 4,5 δισ. ευρώ η ΔΕΗ κινητοποιώντας και ίδιες μετοχές 13,4 εκ. Στα €18,63 η τιμή των νέων Μετοχών. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €18 δισ. στο κλείσιμό του μετά από τρεις ημέρες,

καταγράφοντας υπερκάλυψη κατά 4,5 φορές από το αρχικό ποσό των 4 δισ. της ΑΜΚ. Ιστορικό ρεκόρ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών να προσεγγίζει τα €11,5 δισ., στην 4η θέση του Euronext Athens από τα €390 εκ. του 2019. CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT

AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES νέοι μέτοχοι.

Elvahalcor: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το τρίμηνο 2026 ανήλθε σε €1.036,0 εκ. +11,3%.Στα €66,2 εκατ. αυξήθηκαν τα a-EBITDA (+3,8%). Eνοποιημένα κέρδη μ.φ. ανήλθαν σε €62,4 εκατ. έναντι

€41,6 εκατ. το τρίμηνο του 2025. Στα €621,9 εκ. (-47,8 εκ. ετησίως) ο δανεισμός.

Όμιλος Quest: Α’ τρίμηνο του 2026: κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €365,5 εκ. +11,4%, κέρδη EBITDA €22,1 εκ. +4,3%, κέρδη προ φόρων €15,2 εκατ.+10% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους €11,4 εκατ. +14,3%. ΚΕ: Εμπορική δραστηριότητα +8,7%, υπηρεσίες πληροφορικής +21,9% ACS +11,8%

ΔΥΠΑ: 737,6 χιλ. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι (-9,1%) τον Απρίλιο. 162,5 χιλ. άτομα επιδοτούνται.

ΕΛΣΤΑΤ: o Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 27,4% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025.