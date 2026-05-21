Χρηματιστήριο: Ράλι 2,08% με «καύσιμο» τράπεζες και ΔΕΗ — η ελπίδα για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ξύπνησε τους αγοραστές

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει στις 2.266,09 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,08% (+46,08 μονάδες). Καταλύτης της κίνησης οι ελπίδες —χωρίς να έχουν αποδειχθεί ακόμη βάσιμες— για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που επανέφεραν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου και οδήγησαν την αγορά σε ικανοποιητικά υψηλότερα επίπεδα. Στο επίκεντρο ξανά οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να πρωταγωνιστεί.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η ΔΕΗ εξελίσσεται στο «The next big thing» για το ελληνικό χρηματιστήριο. Μετά τις συναλλαγές που ξεπέρασαν τα έξι εκατομμύρια τεμάχια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση —την πρώτη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που χαρακτηρίστηκε ιστορική για τα δεδομένα του ΧΑ— η μετοχή συνέχισε και σήμερα με υψηλό όγκο, κλείνοντας στα 21,00 ευρώ με άνοδο 5,42% και όγκο που πλησίασε εκ νέου τα 6 εκατ. τεμάχια. Το αφήγημα γύρω από την ενεργειακή υποδομή και τα data centers τροφοδοτεί το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/Χ.Α. Large Cap έκλεισε στις 5.734,48 μονάδες (+1,88%, +105,54), ενώ ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) ήταν ο μεγάλος νικητής με άνοδο 2,95% στις 2.558,32 μονάδες. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 389,93 εκατ. ευρώ —αισθητά ενισχυμένος έναντι των προηγούμενων συνεδριάσεων— εκ των οποίων τα 303,36 εκατ. ευρώ αφορούσαν μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή στην άνοδο.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος. Το ενδοσυνεδριακό υψηλό καταγράφηκε πλησίον των 2.290 μονάδων λίγο μετά το μεσημέρι, με το χαμηλό ημέρας στις πρώτες ώρες πέριξ των 2.255 μονάδων — ένα ενδοσυνεδριακό εύρος της τάξης των 35 μονάδων. Στη συνέχεια ο δείκτης αποκλιμακώθηκε ήπια, ολοκληρώνοντας στις 2.266,09 μονάδες, χαμηλότερα από τα υψηλά ημέρας, με μια τελευταία ανοδική κίνηση στο τέλος των συναλλαγών.

Η εικόνα των δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.266,09 +46,08 +2,08% FTSE/Χ.Α. Large Cap 5.734,48 +105,54 +1,88% Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.558,32 +73,24 +2,95% FTSE Χρημ/κών Υπηρεσιών (FTSE_FS) 11.964,08 +338,15 +2,91% Συνολικός τζίρος 389,93 εκατ. € — —

Η εικόνα στις μετοχές

Το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο. Η Eurobank ξεχώρισε με άνοδο 5,94% στα 3,744 ευρώ και τον υψηλότερο όγκο του ταμπλό (6,82 εκατ. τεμάχια), ακολουθούμενη από την Τράπεζα Πειραιώς (+3,57% στα 8,468 ευρώ) και την Εθνική (+2,46% στα 13,935 ευρώ). Πιο συγκρατημένη ήταν η άνοδος της Alpha Bank (+0,77% στα 3,542 ευρώ), ενώ θετικό πρόσημο διατήρησε και η Τράπεζα Κύπρου (+0,32%).

Εκτός τραπεζικού κλάδου, ξεχώρισε η ΔΕΗ (+5,42% στα 21,00 ευρώ), που μαζί με την Eurobank μονοπώλησε το ενδιαφέρον και τον όγκο. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Viohalco (+1,28%), η Allwyn (+1,27%) και η Metlen (+0,96%), με μικρότερα κέρδη για ΟΤΕ (+0,32%), Coca-Cola HBC (+0,51%) και Cenergy (+0,34%). Στον αντίποδα, οριακές απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil (-0,50%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,60%), που αποτέλεσαν τις λίγες εξαιρέσεις σε ένα κατά τα άλλα «πράσινο» ταμπλό υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβολή % Όγκος (τεμ.) Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 3,744 +5,94% 6,82 εκατ. ΔΕΗ 21,00 +5,42% 5,94 εκατ. Τρ. Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 8,468 +3,57% 3,22 εκατ. Εθνική (ΕΤΕ) 13,935 +2,46% 2,07 εκατ. Viohalco (ΒΙΟ) 19,04 +1,28% 147 χιλ. Allwyn (ALWN) 11,93 +1,27% 513 χιλ. Metlen (MTLN) 37,94 +0,96% 171 χιλ. Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 3,542 +0,77% 5,51 εκατ. Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) 49,00 +0,51% 20.382 Cenergy (CENER) 23,48 +0,34% 146 χιλ. ΟΤΕ 18,70 +0,32% 449 χιλ. Τρ. Κύπρου (BOCHGR) 9,35 +0,32% 596 χιλ. Motor Oil (MOH) 35,68 -0,50% 136 χιλ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 39,78 -0,60% 402 χιλ.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή άνοδος του 2,08% συνιστά μια ισχυρή ανοδική συνεδρίαση που ενισχύει το σενάριο σταθεροποίησης μετά τη διόρθωση των προηγούμενων εβδομάδων, η οποία είχε πυροδοτηθεί από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ο Γενικός Δείκτης, αφού δοκίμασε και απείλησε το ψυχολογικό όριο των 2.200 μονάδων, βρήκε αγοραστές και επανέρχεται προς το μέσον του πρόσφατου εύρους διακύμανσης.

Στα επίπεδα στήριξης, η πρώτη και κρισιμότερη ζώνη παραμένει η περιοχή των 2.200 μονάδων (ψυχολογικό όριο και πρόσφατα ενδοσυνεδριακά χαμηλά). Πιο κάτω, μεσοπρόθεσμη γραμμή άμυνας λειτουργεί η ευρύτερη ζώνη του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ 200), που εκτιμάται πέριξ των 2.150–2.200 μονάδων· η διατήρηση του δείκτη πάνω από τη ζώνη αυτή κρατά ανέπαφη τη μεσομακροπρόθεσμη ανοδική δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας, το επόμενο σημείο αναφοράς εντοπίζεται χαμηλότερα, στην περιοχή των 2.120 μονάδων.

Στην αντίσταση, το πρώτο εμπόδιο τοποθετείται στο σημερινό ενδοσυνεδριακό υψηλό, πλησίον των 2.290 μονάδων, και αμέσως μετά στο στρογγυλό ορόσημο των 2.300 μονάδων, που είχε λειτουργήσει ανασχετικά και στις αρχές του μήνα. Διάσπαση και διατήρηση πάνω από τις 2.300 μονάδες θα άνοιγε τον δρόμο προς τα πρόσφατα υψηλά, στην περιοχή των 2.330 μονάδων και υψηλότερα.

Σε όρους ταλαντωτών, ο ημερήσιος δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) ανακάμπτει από τις χαμηλότερες ζώνες όπου είχε υποχωρήσει κατά τη διόρθωση και κινείται εκ νέου προς την ουδέτερη περιοχή (πέριξ του 50), εικόνα συμβατή με αποκατάσταση ισορροπίας παρά με υπεραγορασμένες συνθήκες. Παράλληλα, ο δείκτης MACD, μετά την αρνητική του κλίση στη φάση της πτώσης, επιχειρεί να ισιώσει και να στρέψει ανοδικά τη γραμμή του· μια θετική διασταύρωση (bullish crossover) θα επιβεβαίωνε τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης δυναμικής.

Κλειδί για τη συνέχεια παραμένει ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ), ο οποίος με την άνοδο 2,95% στις 2.558,32 μονάδες ηγήθηκε της κίνησης και διατηρεί την ανοδική του δομή. Δεδομένης της βαρύτητας των τραπεζών στον Γενικό Δείκτη, η δική τους τεχνική εικόνα και η ικανότητά τους να διασπάσουν τις επόμενες αντιστάσεις θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ευρύτερης αγοράς. Θετικό στοιχείο αποτελεί και ο αυξημένος τζίρος (~390 εκατ. ευρώ), σαφώς υψηλότερος των πρόσφατων μέσων όρων, που προσδίδει εγκυρότητα στη σημερινή ανοδική κίνηση.

Διεθνές φόντο

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει διττό: από τη μία οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η συνακόλουθη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στηρίζουν τη διάθεση για ρίσκο, από την άλλη η αγορά ομολόγων εκπέμπει σήματα συναγερμού, με τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων να έχουν σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών. Στην Ευρώπη, οι επενδυτές κινήθηκαν με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στο μέτωπο του πληθωρισμού, ενώ στη Wall Street η προσοχή στράφηκε στη δέσμη αμερικανικών μακροοικονομικών στοιχείων της ημέρας (εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας, άδειες και ξεκινήματα κατοικιών, δείκτης μεταποίησης της Fed Φιλαδέλφειας και προκαταρκτικοί δείκτες PMI).

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Federal Reserve. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης, που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, αποκάλυψαν πως η πλειονότητα των αξιωματούχων θεωρεί ότι θα χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων εάν ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίσει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Η Επιτροπή διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%–3,75%, ωστόσο η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από τέσσερις διαφωνούσες ψήφους — οι περισσότερες από το 1992. Η εικόνα επιδεινώθηκε από την εκτόξευση του πληθωρισμού χονδρικής στο 6% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, με τις αγορές πλέον να μην προεξοφλούν ουσιαστικά καμία μείωση εντός του 2026 και να αποτιμούν αυξημένη πιθανότητα ακόμη και ανόδου επιτοκίων.

Παράλληλα, η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ εισέρχεται σε φάση μετάβασης: επρόκειτο για την τελευταία συνεδρίαση υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ, με τον Κέβιν Γουόρς να αναλαμβάνει τα ηνία της Fed. Ο νέος πρόεδρος, επιλογή του Αμερικανού προέδρου, θεωρείται φιλικότερος προς τη χαλάρωση, ωστόσο ο Πάουελ παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο ως αξιωματούχος, γεγονός που προσθέτει αβεβαιότητα ως προς την κατεύθυνση της πολιτικής. Η συνύπαρξη υψηλού πληθωρισμού, ανερχόμενων αποδόσεων και ηγετικής μετάβασης διατηρεί την επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές παραμένουν συνολικά εποικοδομητικοί για την ελληνική αγορά, υιοθετώντας ωστόσο μια πιο επιλεκτική προσέγγιση μετά το πολυετές ράλι. Η Eurobank Equities διατηρεί θετική στάση στον τραπεζικό κλάδο, με κορυφαία επιλογή την Τράπεζα Πειραιώς (καθοδήγηση για κέρδη ανά μετοχή κοντά στα 0,90 ευρώ), επισημαίνοντας ότι παρά την άνοδο οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, με discount περίπου 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών (P/E περί τις 9 φορές, P/TBV περί το 1,3x), αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο ~15% και μερισματικές αποδόσεις 5,5%–8%. Για τη ΔΕΗ, η ίδια χρηματιστηριακή αναβαθμίζει το αφήγημα «από εγχώρια ιστορία ανάκαμψης σε ισχυρό παίκτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με αυξημένη τιμή-στόχο.

Η Optima Bank διατηρεί σύσταση αγοράς για Πειραιώς, Εθνική και Eurobank και ουδέτερη για την Alpha Bank, με κορυφαία επιλογή επίσης την Πειραιώς λόγω του μεγαλύτερου περιθωρίου ανόδου. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει premium αποτίμηση σε τράπεζες με ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ (υψηλός δείκτης CET1) και γενναιόδωρη μερισματική πολιτική, ενώ ξένοι οίκοι όπως η Wood διατηρούν θετική στάση τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις κυπριακές τράπεζες. Κοινός παρονομαστής των πρόσφατων στρατηγικών εκθέσεων (Piraeus Securities, NBG Securities, Optima) είναι ότι η εποχή της «οριζόντιας ανόδου» δίνει τη θέση της στο καθαρό stock picking, με έμφαση στην ποιότητα κερδών, στην ορατότητα ταμειακών ροών και στις μερισματικές αποδόσεις.