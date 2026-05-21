Bullish για Alpha Bank η Mediobanca – Τιμή στόχος στα 4,70 ευρώ

Η Mediobanca διατηρεί σύσταση outperform και τιμή στόχο στα 4,70 ευρώ για την Alpha Bank.

Η Mediobanca διατηρεί σύσταση outperform και τιμή στόχο στα 4,70 ευρώ για την Alpha Bank, εκτιμώντας ότι η τράπεζα εκτελεί με συνέπεια ένα μοντέλο διατηρήσιμης ανάπτυξης, με αιχμή την ενίσχυση των προμηθειών και τη διαφοροποίηση των εσόδων.

Ο οίκος επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση της Axia ήδη ενισχύει τα έσοδα από investment banking, ενώ οι κινήσεις σε Κύπρο και asset management (Altius, Alpha Trust) αναμένεται να επιταχύνουν περαιτέρω την παραγωγή προμηθειών. Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση και η αύξηση καταθέσεων παραμένουν ισχυρές, στηρίζοντας ρυθμό αύξησης κερδών άνω του 15% έως το 2028, με RoTE 13%-14% και διανομές προς μετόχους 7%-9%.

Για το πρώτο τρίμηνο, η Mediobanca σημειώνει ότι τα οργανικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κυρίως λόγω ισχυρών προμηθειών, παρά τις έκτακτες επιβαρύνσεις. Η Alpha επιβεβαίωσε τον στόχο για περίπου 950 εκατ. ευρώ καθαρών κερδών το 2026 και θα παρουσιάσει νέο business plan στο β’ εξάμηνο του 2026. Ο οίκος αναβάθμισε ελαφρώς τις προβλέψεις κερδοφορίας για την περίοδο 2026-2028, θεωρώντας ότι η βελτίωση της κερδοφορίας θα συνεχίσει να ενισχύει και την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας.