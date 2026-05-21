easyjet:-Προσαρμοσμένες-ζημιές-προ-φόρων-552-εκατ.-λιρών-το-α’-εξάμηνο-2026

To αποτέλεσμα για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 ήταν σύμφωνο με την ενημέρωση εμπορικής δραστηριότητας του Απριλίου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Προσαρμοσμένη ζημία προ φόρων για το α’ εξάμηνο του 2026 ύψους 552 εκατ. βρετανικών λιρών έναντι 401 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025 εμφάνισε η easyJet, ενώ παράλληλα εμφάνισε αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση και συντελεστή πληρότητας με άνοδο 2 ποσοστιαίων μονάδων στο 90%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας, το αποτέλεσμα για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 ήταν σύμφωνο με την ενημέρωση εμπορικής δραστηριότητας του Απριλίου. Η απόδοση μέχρι στιγμής στο δεύτερο εξάμηνο χαρακτηρίζεται από αυξημένες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ωστόσο έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, λόγω υψηλότερου κόστους καυσίμων και περιορισμένης ορατότητας ως προς τη μελλοντική ζήτηση.

Ειδικότερα, η προσαρμοσμένη ζημία προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 ανήλθε σε 552 εκατ. βρετανικές λίρες, αυξημένη σε σχέση με τα 394 εκατ. βρετανικές λίρες την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αναφερόμενη ζημία προ φόρων διαμορφώθηκε επίσης σε 552 εκατ. βρετανικές λίρες έναντι 401 εκατ. βρετανικές λίρες στο H1 FY25.

Η easyJet κατέγραψε αύξηση χωρητικότητας (ASK) κατά 8% σε ετήσια βάση, με τις διαθέσιμες θέσεις να ενισχύονται κατά 4%, ενώ η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6%. Ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 90%. Τα έσοδα ανά διαθέσιμη θέση (RASK) αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση (και κατά 3% στο Q2 FY26), υποστηριζόμενα από την ωρίμανση δρομολογίων, συναλλαγματικές επιδράσεις και την νωρίτερη περίοδο του Πάσχα. Αντίστοιχα, το συνολικό CASK αυξήθηκε κατά 5%, επηρεαζόμενο από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία και επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 25 εκατ. βρετανικές λίρες τον Μάρτιο.

Η easyJet holidays κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων 61 εκατ. βρετανικές λίρες, με αύξηση πελατών κατά 22%. Παράλληλα, η λειτουργική απόδοση και η ικανοποίηση των πελατών συνέχισαν να βελτιώνονται, με το ποσοστό έγκαιρων πτήσεων να φτάνει το 78% (+1 π.μ.), το CSAT της αεροπορικής δραστηριότητας στο 84% (+2 μονάδες) και το CSAT της easyJet holidays στο 85% (+1 μονάδα).

Η εταιρεία διατηρεί ρευστότητα 4,7 δισ. βρετανικές λίρες και καθαρό ταμειακό υπόλοιπο 434 εκατ. βρετανικές λίρες, καθώς και λογιστική αξία ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων 5 δισ. βρετανικές λίρες. Οι μελλοντικές κρατήσεις έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε μετατόπιση της καμπύλης κρατήσεων προς πιο κοντινές ημερομηνίες αναχώρησης. Ωστόσο, οι κρατήσεις κατά τον μήνα αναχώρησης παρουσιάζουν συνεχιζόμενη ετήσια ενίσχυση

Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και να εκτελεί το πλήρες πρόγραμμα πτήσεων και εστιάζει στην υλοποίηση στρατηγικής για επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων

Σε στρατηγικό επίπεδο, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, με στόχο 2,5 εκατ. βρετανικές λίρες κέρδη προ φόρων ανά αεροσκάφος. Τα νέα αεροσκάφη τοποθετούνται σε βάσεις υψηλής απόδοσης, ενώ ανοίγουν νέες βάσεις στο Μαρακές και το Νιούκαστλ. Προβλέπεται επιβράδυνση της αύξησης χωρητικότητας από το FY27 και επιτάχυνση του upgauging, με πλήρη απόσυρση των A319 έως το FY29, που αναμένεται να αποφέρει περίπου 250 εκατ. βρετανικές λίρες ετήσια εξοικονόμηση κόστους για τα FY27–FY28.

Παράλληλα, η easyJet holidays συνεχίζει την επέκτασή της με χαμηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις, περιλαμβάνοντας διάθεση σε 500 φυσικά σημεία στο Βερολίνο και λανσάρισμα προϊόντος flight-plus-hotel έως το τέλος του FY26, με αύξηση της ξενοδοχειακής βάσης από περίπου 8.000 σε 13.000 μονάδες. Επίσης, προγραμματίζεται η έναρξη προγράμματος επιβράβευσης το FY27. Η εταιρεία εστιάζει συνολικά στην ενίσχυση του brand και στην παροχή συνεπούς, ολοκληρωμένης εμπειρίας πελάτη. Επιπλέον, στην ψηφιακή αναβάθμιση ως ένας ευέλικτος οργανισμός: με επενδύσεις σε απλοποίηση και αυτοματοποίηση της δομής κόστους.

Ο Kenton Jarvis, Διευθύνων Σύμβουλος της easyJet, σχολίασε τα αποτελέσματα ως εξής:

«Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, η easyJet βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να διαχειριστεί το τρέχον περιβάλλον, υποστηριζόμενη από έναν από τους πιο ισχυρούς ισολογισμούς επενδυτικής βαθμίδας στην ευρωπαϊκή αεροπορία. Καταγράψαμε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο, με τη θετική ζήτηση να οδηγεί σε συντελεστή πληρότητας 90%, αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, καθώς και περαιτέρω βελτίωση στην ικανοποίηση των πελατών, παράλληλα με τη συνεχή ανάπτυξη της easyJet holidays. Η easyJet δεν αντιμετωπίζει καμία διαταραχή στον εφοδιασμό καυσίμων, συνεχίζουμε να λειτουργούμε κανονικά και οι πελάτες μας μπορούν να προχωρούν σε κρατήσεις με εμπιστοσύνη, επωφελούμενοι από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές μας. Η στρατηγική μας είναι σαφής: μέσω πειθαρχημένης ανάπτυξης, επιτάχυνσης του upgauging και περαιτέρω επέκτασης της easyJet holidays, στοχεύουμε να ανακάμψουμε από τις επιπτώσεις της τρέχουσας συγκυρίας και να προχωρήσουμε προς τους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς μας στόχους, αποδίδοντας αξία στους μετόχους καθώς το περιβάλλον ομαλοποιείται».

Επισκόπηση

Η απόδοση της easyJet για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 ήταν σύμφωνη με την ενημέρωση εμπορικής δραστηριότητας της 16ης Απριλίου 2026. Η ζήτηση για ταξίδια παρέμεινε θετική, με τον αριθμό επιβατών να αυξάνεται κατά 6% σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε συντελεστή πληρότητας 90%, αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Ο τομέας easyJet holidays συνέχισε να καταγράφει ισχυρή ζήτηση, με τον αριθμό πελατών να αυξάνεται κατά 22% σε ετήσια βάση.

Οι στρατηγικές επενδύσεις στη Milan Linate και στη Rome Fiumicino απέδωσαν σύμφωνα με τις προσδοκίες κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους στη χειμερινή περίοδο, με συνολικό κόστος επένδυσης £30 εκατ. Η ετήσια επίδοση σε άλλες αγορές επηρεάστηκε από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε χωρητικότητα για τη βελτίωση της αξιοποίησης των αεροσκαφών κατά τον χειμώνα, από την ανταγωνιστική υπερπροσφορά διαθέσιμης χωρητικότητας σε ορισμένες τουριστικές αγορές, καθώς και από πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος που επιβάρυναν κυρίως το πρώτο εξάμηνο. Αυτό αντανακλά την ετήσια ενσωμάτωση των μέτρων ανθεκτικότητας για το καλοκαίρι 2025, την εφαρμογή αυξήσεων στα τέλη αεροδρομίων άνω του πληθωρισμού, τους υψηλότερους χειμερινούς συντελεστές πληρότητας και τη συνεχιζόμενη επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως επισημάνθηκε στην ενημέρωση του Απριλίου, το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 θα επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με αυξημένο κόστος καυσίμων και βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα ως προς τη ζήτηση. Παρατηρείται θετική δυναμική στις κρατήσειςτης τελευταίας στιγμής από την έναρξη της σύγκρουσης, ωστόσο οι συνολικές κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο υπολείπονται σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό σημείο.

Καθώς ο Όμιλος διαχειρίζεται αυτή τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα από θέση ισχύος, η easyJet παραμένει προσηλωμένη στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της που στοχεύουν στη μεσοπρόθεσμη βελτίωση των περιθωρίων και της κερδοφορίας. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να στηρίξουν ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους, καθώς η εταιρεία επιστρέφει σταδιακά σε ένα ομαλοποιημένο λειτουργικό περιβάλλον.