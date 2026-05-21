equinor:-Τα-ευρωπαϊκά-αποθέματα-φυσικού-αερίου-θα-μπορούσαν-να-γίνουν-κρίσιμα-εάν-το-Ορμούζ-μείνει-κλειστό-από-1-3-μήνες

Η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα κρίσιμο έλλειμμα αποθεμάτων φυσικού αερίου εάν η διαταραχή της ναυτιλίας μέσω του Στενού διαρκέσει έναν έως τρεις μήνες από τώρα, καθώς τα χαμηλά αποθέματα και οι στρεβλωμένες τιμές επιβραδύνουν τη συσσώρευση αποθεμάτων, δήλωσαν ανώτερα στελέχη της Equinor.

Τα σπήλαια και οι δεξαμενές φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη είναι επί του παρόντος λίγο πάνω από 35% γεμάτα, κάτω από ένα εποχιακό όριο περίπου 50%, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ένα απόθεμα φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο για να επιτύχουν τον στόχο αποθήκευσης 90% που έχει επιβάλει η ΕΕ μεταξύ Οκτωβρίου και αρχών Δεκεμβρίου.

«Εάν ο πόλεμος σταματούσε αύριο, με την ελεύθερη ροή προς το Πορθμό να συμβαίνει γρήγορα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα αποδεκτό, αλλά στενό επίπεδο αποθήκευσης 75%, αλλά εάν το κλείσιμο συνεχιστεί για έναν έως τρεις μήνες, θα μπορούσε να γίνει κρίσιμο», δήλωσε στο Reuters η Ανώτερη Αντιπρόεδρος της Equinor για το Εμπόριο Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας, Χέλε Όστεργκααρντ Κρίστιανσεν.

Η επαναπλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα φαινόταν ήδη προβληματική στις αρχές Μαρτίου και έκτοτε έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος λόγω των τρεχουσών τιμών, με τις συμβάσεις για την παράδοση φυσικού αερίου τον χειμώνα να είναι φθηνότερες από ό,τι το καλοκαίρι.

Οι υψηλές τιμές μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση βενζίνης

Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να παρέμβουν στην αγορά με κίνητρα και κανόνες ή η δομή των τιμών πρέπει να αλλάξει με αύξηση των συμβολαίων για την παράδοση φυσικού αερίου τον χειμώνα σε σύγκριση με τις καλοκαιρινές παραδόσεις, λένε οι αναλυτές.

«Το είδαμε αυτό το 2022, όταν οι κυβερνήσεις επέβαλαν κανονισμούς για την πλήρωση των αποθηκών… ήταν πολύ δαπανηρό για αυτές. Έτσι, η ίδια η αγορά μπορεί πιθανώς να εξισορροπήσει την κατάσταση μέσω σημάτων τιμών», δήλωσε ο Πέντερ Μπιόρλαντ, αντιπρόεδρος της Equinor για το εμπόριο φυσικού αερίου, στο περιθώριο του συνεδρίου ενέργειας Flame στο Άμστερνταμ.

Πρόσθεσε ότι οι αυξημένες τιμές θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την κατανάλωση φυσικού αερίου – μέσω της στροφής σε άνθρακα, της αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μείωσης της ζήτησης καυσίμων από τη βιομηχανία – βοηθώντας σε μια εξισορρόπηση.

«Εάν έχουμε τιμές στο ίδιο επίπεδο με αυτές που είδαμε στην αρχή (του πολέμου στο Ιράν), περίπου 60-70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τότε έχουμε εκτιμήσει ότι η χρήση φυσικού αερίου μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση περίπου 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων», δήλωσε ο Μπιόρλαντ.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο φυσικού αερίου TTF κυμαίνονταν γύρω στα 50 ευρώ/MWh την Πέμπτη, έχοντας αυξηθεί τον Μάρτιο στα 74 ευρώ/MWh, το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιανουάριο του 2023.

- Reuters