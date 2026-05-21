fourlis:-Χτίζει-μεγαλύτερο-αποτύπωμα-επενδύοντας-στην-επόμενη-μέρα

Ο όμιλος Fourlis (ΦΡΛΚ) μπήκε στο 2026 με υψηλότερες ταχύτητες στο εμπορικό κομμάτι, συνεχίζοντας την επέκταση του δικτύου του σε όλες τις βασικές δραστηριότητες και ανεβάζοντας τον τζίρο στα €133,1 εκατ., από €118,2 εκατ. στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η άνοδος κατά +12,6% αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν συνυπολογιστεί ότι προήλθε ταυτόχρονα από νέα σημεία πώλησης και από θετική κίνηση στα ήδη υπάρχοντα καταστήματα.

Το μεγαλύτερο βάρος της ανάπτυξης πέρασε αυτή τη φορά στον αθλητικό τομέα. Οι πωλήσεις των INTERSPORT και Foot Locker εκτινάχθηκαν κατά +24,9% στα €49,7 εκατ., ενώ το μικτό κέρδος ανέβηκε στα €22,7 εκατ. από €18,3 εκατ.. Το δίκτυο της Foot Locker συνεχίζει να απλώνεται με γρήγορο ρυθμό σε Ελλάδα και Βαλκάνια, την ώρα που η INTERSPORT διατηρεί έντονη εμπορική δυναμική σε μια αγορά που παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Για όσους κοιτούν πιο προσεκτικά τους αριθμούς, η μεγάλη αξία του τριμήνου είναι ότι ο όμιλος φορτώνει αυτή τη στιγμή στο λειτουργικό του κόστος σχεδόν όλο το βάρος της επόμενης ημέρας. Νέα καταστήματα, αναβαθμίσεις δικτύου, omnichannel υποδομές, κοινές υπηρεσίες, νέα πληροφοριακά συστήματα και επέκταση Foot Locker περνούν τώρα στα έξοδα, πριν αρχίσουν να γράφουν ισχυρότερα λειτουργικά κέρδη τα επόμενα τρίμηνα.

Ακόμα και μέσα σε αυτό το βαρύ επενδυτικό πέρασμα, το EBITDA παρέμεινε θετικό στα €9,9 εκατ., ενώ οι συνολικές πωλήσεις συνέχισαν να παράγουν υψηλό μικτό αποτέλεσμα. Το μικτό κέρδος του ομίλου ενισχύθηκε κατά +11,1% στα €61,3 εκατ., με το περιθώριο να κινείται στο ιδιαίτερα ισχυρό 46%.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει να διατηρεί ενεργή και τη μερισματική του πολιτική, κάτι που σε τέτοιες επενδυτικές μεταβάσεις έχει τη δική του σημασία. Η διοίκηση πρότεινε μέρισμα €0,15 ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας ότι ο Fourlis συνεχίζει να παράγει επαρκείς ταμειακές ροές ακόμη και σε μια χρονιά αυξημένων επενδύσεων και επέκτασης δικτύου. Για αρκετούς διαχειριστές κεφαλαίων, αυτό λειτουργεί ως ένδειξη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην επιστροφή αξίας προς τους μετόχους, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο λιανικής που απαιτεί συνεχώς νέα κεφάλαια για ανάπτυξη καταστημάτων και logistics.

Στην IKEA, ο όμιλος κράτησε γερή εμπορική βάση. Οι πωλήσεις ανέβηκαν στα €82,5 εκατ. από €77,7 εκατ., ενώ το μικτό περιθώριο παρέμεινε πάνω από το 46%, επίδοση που λίγες μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες στην Ευρώπη πετυχαίνουν αυτή τη στιγμή με τόσο έντονο επενδυτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων formats μικρότερων καταστημάτων IKEA, μαζί με ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων και του omnichannel μοντέλου.

Η διοίκηση έδωσε επίσης ένα αρκετά δυνατό μήνυμα για τη συνέχεια της χρονιάς. Μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι πωλήσεις του ομίλου κινούνταν περίπου +8% υψηλότερα από την αρχή του έτους, με τον κλάδο αθλητικών ειδών να συνεχίζει κοντά στο +16%. Αυτό σημαίνει ότι το εμπορικό μομέντουμ του πρώτου τριμήνου συνέχισε και μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, κάτι που συνήθως έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους παρακολουθούν τον ρυθμό μιας λιανεμπορικής εταιρείας πέρα από τη λογιστική φωτογραφία ενός μόνο τριμήνου.

Την ίδια ώρα, ο Fourlis προχωρά και σε πιο επιθετική γεωγραφική ανάπτυξη, επενδύοντας σε νέα σημεία Foot Locker, νέα concepts καταστημάτων και μεγαλύτερη διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού δικτύου. Αυτό μεταφέρει σταδιακά τον όμιλο σε ένα μοντέλο με μεγαλύτερο εμπορικό αποτύπωμα, μεγαλύτερη παραγωγικότητα δικτύου και ισχυρότερη παρουσία σε κατηγορίες που συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλή καταναλωτική ζήτηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Διαγραμματικά η μετοχή συνεχίσει να κινείται μέσα στο εύρος των €5 με €4,34 προσπαθώντας να βρει το κατάλληλο νέο για να αποδράσει έντονα ανοδικά προς την περιοχή των €5,70 με €5,80.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 21, 2026