grivalia-hospitality:-«Πράσινο»-για-τη-μεγάλη-σύνθετη-τουριστική-επένδυση-στις-«Ελληνικές-Μαλδίβες»-(Πεταλιοί-Ευβοίας)

Πήρε ΦΕΚ από το υπ. Ανάπτυξης η χορήγηση κινήτρων για την υλοποίηση. Πώς θα είναι το project. Η χρηματοδότηση και οι θέσεις εργασίας. Πότε ξεκινούν τα έργα.

«Ανοίγει» και επισήμως, με τη «βούλα» σχετικού ΦΕΚ, ο δρόμος για την υλοποίηση της μεγάλης σύνθετης τουριστικής επένδυσης σχεδόν 225 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) του ομίλου Grivalia στους Πεταλιούς Ευβοίας, στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο, στις λεγόμενες και «Ελληνικές Μαλδίβες».

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σχετική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Π. Θεοδωρικάκου, με την έγκριση χορήγησης κινήτρων στον επενδυτικό φορέα «GH Hotel Ξενοδοχειακή και Τουριστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη υπερπολυτελούς τουριστικού οικολογικού θέρετρου και πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στη Μεγαλόνησο του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών Ευβοίας», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως Στρατηγική Επένδυση κατά την έννοια του ν. 4864/2021 (Α’ 237).

Σε σχέση με τα παρεχόμενα κίνητρα, αφορούν σε αυτό της Ταχείας Αδειοδότησης αλλά και της χωροθέτησης της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4864/2021 για την κατάρτιση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης στρατηγικής επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) με ειδικότερη χρήση «Τουρισμός-Αναψυχή», το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, με την επισήμανση ότι δεν θα περιλαμβάνει αυτοτελείς κατοικίες, δυνάμενες να μεταβιβασθούν αυτοτελώς.

Πάντως, παρά την πρόοδο των διαδικασιών, εκτιμάται ότι η κατασκευή των έργων δεν θα ξεκινήσει πριν από το φθινόπωρο του 2027, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Ως γνωστόν, η Grivalia Hospitality δραστηριοποιείται στον τομέα των τουριστικών και ξενοδοχειακών επενδύσεων υψηλών προδιαγραφών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 84% ελέγχεται από τη Fairfax, ποσοστό στο οποίο περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της Eurolife, η Eurobank διαθέτει ποσοστό 9,1%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχουν η G Management και στελέχη της εταιρείας.

Ποιο είναι το επενδυτικό σχέδιο

Συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο ύψους 224,245 εκατ., αφορά στη δημιουργία ενός πολυτελούς οικολογικού τουριστικού θέρετρου τριακοσίων (300) κλινών και κέντρου ευεξίας και αναψυχής, το οποίο θα περιλαμβάνει μια ξενοδοχειακή εγκατάσταση με είκοσι (20) πολυτελείς βίλες και εβδομήντα πέντε (75) δωμάτια, εκ των οποίων τα πέντε (5) θα διαμορφωθούν ειδικά για την υποδοχή και φιλοξενία ΑμΕΑ καθώς και λοιπές υπηρεσίες όπως πολυτελή spa, γυμναστήριο, boutiques, διοικητικά γραφεία, ρεσεψιόν και λοιπές κεντρικές λειτουργίες, δύο (2) εστιατόρια και ένα (1) Beach club.

Επιπλέον των παραπάνω, προβλέπεται να δημιουργηθούν: – Λιμενική εγκατάσταση μέσω της οποίας θα γίνεται η πρόσβαση στο χώρο της επένδυσης. – Μονάδα αφαλάτωσης για την εξασφάλιση νερού. – Μονάδα για την επεξεργασία των λυμάτων και τη διάθεσή τους. – Δίκτυο για την κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων. – Πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρων. – Εγκαταστάσεις ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα) με το απαιτούμενο δίκτυο διανομής της παραγόμενης ενέργειας.

Όπως καταγράφεται, από το κόστος των 224,24 εκατ., ποσό άνω των 109, εκατ. αφορά σε «Γενικές Κατασκευαστικές Εργασίες», περί τα 29,7 εκατ. σε «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου», σε «Εργασίες Υποδομών (συμπ. ενεργειακές δαπάνες, αφαλάτωση και υποδομές μεταφορών) 37,6 εκατ., σε «Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός» τα 13,6 εκατ. ευρώ, πάνω από 11,8 εκατ. στον «Σχεδιασμό» κ.α.. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει με ίδια κεφάλαια σε ποσοστό 20% και δανειακά κεφάλαια σε ποσοστό 80%. Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί στο νότιο τμήμα της νήσου Μεγαλόνησος, του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Από την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργηθούν τριακόσιες (300) νέες βιώσιμες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Όπως είχαμε παλιότερα αναφέρει, πρόκειται για ένα ακόμη project που προωθεί η εταιρεία, που έχει συνδεθεί, μεταξύ άλλων, με το One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα και το Αmanzoe στο Πόρτο Χέλι, στο χώρο του τουρισμού πολυτελείας και θα φέρει το brand της διεθνούς αλυσίδας Six Senses περιλαμβάνοντας ξενοδοχειακή υποδομή και τουριστικές κατοικίες. To «Six Senses Megalonisos» θα είναι 75 ξενοδοχειακών κλειδιών και 20 επώνυμων κατοικιών που θα λειτουργούν με χρονομεριστικές μισθώσεις. Ειδικότερα, το τουριστικό θέρετρο θα περιλαμβάνει συνολικά 20 πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες.