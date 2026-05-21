h-credia-bank-απορροφά-την-Ευρώπη-holdings,-μέσω-ανταλλαγής-μετοχών

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ευρώπη Holdings Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώμενη Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 21.5.2026 και με αρ. πρωτ. 1075 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 21ης Μαΐου 2026, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης (η «Συγχώνευση») με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «CREDIA BANK Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «CREDIA BANK» (εφεξής η «CREDIA BANK» ή η «Απορροφώσα Εταιρεία»), οι μετοχές της οποίας είναι επίσης εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αντίστοιχη απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης ελήφθη κατά την ίδια ημερομηνία και από το Διοικητικό Συμβούλιο της CREDIA BANK.

Η ως άνω διαδικασία εκκινεί σε συνέχεια της υπογραφής δεσμευτικών συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την επιδιωκόμενη Συγχώνευση, η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων για συναλλαγές αντίστοιχης φύσεως, καθώς και της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών, εποπτικών, κανονιστικών, διοικητικών και λοιπών εγκρίσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύουν, καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις της χρηματιστηριακής και κεφαλαιαγορικής νομοθεσίας. Ως ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30η Ιουνίου 2026, βάσει της οποίας θα διενεργηθεί η αποτίμηση των συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η κα. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, σχολίασε: «Η συμφωνία επί των βασικών όρων της συνένωσης με την Ευρώπη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση ενός πιο διαφοροποιημένου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό έπεται της ιδιαίτερα επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. νωρίτερα φέτος και αντικατοπτρίζει τη συνεχή εστίασή μας σε στοχευμένες ευκαιρίες που δημιουργούν αξία. Η προτεινόμενη συναλλαγή θα επεκτείνει τις δραστηριότητές μας που παράγουν έσοδα από αμοιβές μέσω της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής πλατφόρμας, ενισχύοντας τόσο τη βιωσιμότητα των εσόδων μας όσο και το προφίλ δημιουργίας κεφαλαίου. Η Ευρώπη είναι μια καλά διοικούμενη, συντηρητικά κεφαλαιοποιημένη και ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση με εξαιρετική διοικητική ομάδα και εξαιρετικές σχέσεις στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα της Ευρώπη και να προσφέρουμε ουσιαστικά βελτιωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας»

Ο κος. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος της Ευρώπη, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελείσημαντικό ορόσημο για την Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη συνεχή δυναμική της παρουσίας μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, υποστηριζόμενη από αποδεδειγμένο ιστορικό κερδοφόρας ανάπτυξης και το βάθος εμπειρίας της ανώτερης διοικητικής μας ομάδας. Η πρόσφατη στρατηγική μας επέκταση, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών της NAK, της AMYNA και ποσοστού 50% στην Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία, υπογραμμίζει την ικανότητά μας να υλοποιούμε με επιτυχία ευκαιρίες ανόργανης ανάπτυξης. Η συνεργασία με την CrediaBank έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει περαιτέρω αυτή την πορεία, συνδυάζοντας τις ικανότητές μας στην ασφαλιστική αναδοχή και μεσιτεία με το πανελλαδικό δίκτυο διανομής και την ψηφιακή εμβέλεια της Τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα την εστίασή μας στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να προσφέρουμε ευρύτερες λύσεις και βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας».

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Συγχώνευσης, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σε 1,446 νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της CREDIA BANK Α.Ε. για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή της ανωτέρω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής έχει ληφθεί υπόψη η έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (3.425.688) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας, οι οποίες προβλέπεται να εκδοθούν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανταμοιβής που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.12.2025. Οι νέες αυτές μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος και θα συμμετάσχουν κανονικά στη διαδικασία της Συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων και λοιπών εγκρίσεων.

Επιπλέον, πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού των ευρώ 45.5 εκ. (0,31 ευρώ ανά μετοχή), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της. Η εν λόγω επιστροφή κεφαλαίου αποτελεί μέρος του συνολικού συναλλακτικού σχεδιασμού της προτεινόμενης Συγχώνευσης και τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αποφάσεων και εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Απορροφώμενης Εταιρείας και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση. Τα εν λόγω κεφάλαια θα αντλήσει η εταιρεία από την διάθεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της.

Η προτεινόμενη Συγχώνευση εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό των εμπλεκόμενων εταιρειών για την διαμόρφωση ενιαίου εταιρικού και επιχειρηματικού σχήματος, ικανού να αξιοποιήσει συμπληρωματικές δραστηριότητες, υποδομές και δυνατότητες ανάπτυξης, με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους. Ο Όμιλος της ΕΥΡΩΠΗ HOLDING με τις θυγατρικές του εταιρείες ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΝΑΚ Insurance Brokers χαρακτηρίζεται σήμερα από υψηλότατο δείκτη φερεγγυότητας της τάξεως του 366%, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών και κορυφαία λειτουργικά περιθώρια και αναμένεται να δημιουργήσει ένα κρίσιμο βραχίονα στη Τράπεζα για την παροχή ασφαλιστικών προιόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει ήδη ο Όμιλος της CREDIA BANK και μεγιστοποιώντας τα προσδοκώμενα οφέλη της προτεινόμενης συγχώνευσης. Η CREDIA BANK αναμένει να αξιοποιήσει την επιτυχημένη ανώτατη διοικητική ομάδα και το έμπειρο προσωπικό των θυγατρικών της Ευρώπη, οι οποίοι θα διατηρήσουν τις θέσεις τους και θα συνεχίσουν να διοικούν την ασφαλιστική δραστηριότητα του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε ουσιώδη εξέλιξη αναφορικά με τη διαδικασία της Συγχώνευσης, περιλαμβανομένων, ιδίως, της κατάρτισης και δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, της οριστικοποίησης της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, των προβλεπόμενων εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών και κάθε άλλου εγγράφου ή πληροφορίας που απαιτείται να δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.