ideal-holdings:-Στα-11,8-εκατ.-τα-συγκρίσιμα-ebitda-το-α’-τρίμηνο

Ισχυρό ξεκίνημα για το 2026 καταγράφει η IDEAL Holdings, καθώς το σύνολο των επενδύσεων παρουσιάζει βελτιωμένες οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις για το Α’ Τρίμηνο του έτους.

Η σταθερά ανοδική πορεία των μεγεθών αντανακλά την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings. Συνδυάζοντας τις στρατηγικές επενδύσεις και την οργανική ενίσχυση των εταιρειών χαρτοφυλακίου, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και την ελκυστική μερισματική πολιτική για τους μετόχους της, η IDEAL Holdings επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή δυναμική αλλά και την ικανότητά της να παράγει σταθερά υψηλή οικονομική υπεραξία.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Τριμήνου 2026

Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €11,8 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025.

αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025. Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €15,8 εκατ., αυξημένα κατά 36% συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €7,2 εκατ., αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2025.

αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2025. Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,15/ μετοχή εντός του Α’ Τριμήνου και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings για πρόσθετη επιστροφή €0,70/ μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η σταθερά ανοδική πορεία των μεγεθών μας στο ξεκίνημα της χρονιάς δικαιώνει την επενδυτική στρατηγική μας, αντανακλά τη δυναμική των επενδύσεων και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμα ισχυρό έτος. Ταυτόχρονα, η ενδεχόμενη εισαγωγή των μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens, ως φυσική συνέχεια της στρατηγικής μας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για αυτή τη δυναμική και κερδοφόρα εταιρεία. Στην IDEAL Holdings αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μπορούμε να μετουσιώνουμε τη στρατηγική μας σε απτά οικονομικά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή ανταμοιβή των μετόχων μας».

Στρατηγικό momentum με ανοδική πορεία, υψηλή επισκεψιμότητα και ισχυρή ψηφιακή παρουσία για τα Πολυκαταστήματα attica

Στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης αναπτυξιακής στρατηγικής, τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα και σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025:

Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στα €53,0 εκατ.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2% σε €3,6 εκατ.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 7% και διαμορφώθηκαν σε €2,0 εκατ.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €12,3 εκατ. (31.03.2026), λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους €9,2 εκατ.

Εντός του Α’ Τριμήνου 2026 και παρά τις προκλήσεις, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής ποικιλίας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 40%.

Διψήφια ανάπτυξη, βελτιωμένη κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο στον Όμιλο πληροφορικής Byte (Byte, ADACOM, IDEAL Software Solutions και BlueStream Solutions)

Ο Όμιλος εταιρειών Byte, η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, κατέγραψε διψήφια αύξηση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Συγκεκριμένα:

Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% στα €27,2 εκατ.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €4,7 εκατ., αυξημένα κατά 17%.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 24% σε €4,3 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €90 εκατ. (03.2026), διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €15,3 εκατ.

Διψήφια αύξηση σε κερδοφορία και ενίσχυση σε μερίδια αγοράς για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΜΠΑΡΜΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ)

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η θυγατρική της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή λειτουργική απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Συγκεκριμένα: