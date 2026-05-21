live-η-συζήτηση-στην-Ολομέλεια-για-προανακριτική-κατά-Λιβανού-και-Αραμπατζή

Στην Ολομέλεια ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 πμ η συζήτηση των προτάσεων σύστασης ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης κατά των δύο πρώην μελών της κυβέρνησης Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντιστοίχως.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν υποβληθεί δύο προτάσεις συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, μια του ΠΑΣΟΚ κατά των δύο υπουργών για ηθική αυτουργία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, κατά των δύο υπουργών, για ηθική αυτουργία σε απιστία κατ΄ εξακολούθηση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, κατά τη διενεργηθεισόμενη προκαταρκτική εξέταση.

Τη σημερινή διαδικασία, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων, περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, με την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγουμένως ευχήθηκε υγεία και ευημερία στους εορτάζοντες, βουλευτές, υπαλλήλους της Βουλής και κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Η αυριανή συζήτηση, που αναμένεται να διαρκέσει 10 ώρες περίπου, θα γίνει με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης, θα υπάρχουν δύο κύκλοι ομιλητών κατ΄αναλογία της δύναμης εκπροσώπησης των κομμάτων, θα μπορούν να τοποθετηθούν πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και υφυπουργοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, βουλευτές με τα χρονικά όρια που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής και αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων, για την ανοχή του χρόνου που δικαιούνται. Ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας θα μπορούν να απευθυνθούν τα δύο πρόσωπα κατά των οποίων στρέφονται οι προτάσεις ή να αποστείλουν υπόμνημα.

Η απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, άλλως η οικεία πρόταση απορρίπτεται. Η ψηφοφορία, που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, είναι μυστική και θα στηθούν στην αίθουσα της ολομέλειας δύο ψηφοδόχοι, ανά πρόσωπο. Η μυστική ψηφοφορία μπορεί να γίνει τόσο με φυσική παρουσία όσο και με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με το άρθρο 70 Α του Κανονισμού της Βουλής και οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταμέτρηση. Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται, στο προεδρείο, σε σφραγισμένους φακέλους, από διαπιστευμένους συνεργάτες των βουλευτών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους ομιλητές, λόγω της μεγάλης σημασίας της υπόθεσης. Ζήτησε επίσης να διευκρινισθεί πως θα ψηφίσει η πλειοψηφία σήμερα. Ο κ. Καζαμίας αναφέρθηκε στις δύο πρόσφατες επιστολές της Λάουρα Κοβέσι για να σημειώσει ότι με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας μπαίνουν προσκόμματα στην έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης έθεσε από σήμερα το ερώτημα ποιο άρθρο θα ισχύσει για την αυριανή ψηφοφορία επί του αιτήματος εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές και αν προτίθεται η κυβέρνηση να ζητήσει η αυριανή πρόταση να θεωρηθεί ότι γίνεται αποδεκτή με πλειοψηφία τουλάχιστον 151 ψήφων και όχι 120 ψήφων, ώστε το Σώμα να βρίσκεται στο σκοτάδι μέχρι να αποσαφηνιστεί η θέση της πλειοψηφίας.

