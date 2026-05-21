mars:-Νέα-επένδυση-190-εκατ.-λιρών-στο-ιστορικό-εργοστάσιό-της-στο-slough-στο-Ηνωμένο-Βασίλειο

Η Mars επιβεβαιώνει τη δέσμευση στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη με επενδύσεις.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Mars επιβεβαιώνει τη δέσμευση στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη με επενδύσεις. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια του σχεδίου της εταιρείας, που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, για επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ΕΕ, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη σημαντική επένδυση ύψους 190 εκατ. λιρών για την περίοδο 2023-2028, με στόχο τη μετατροπή του ιστορικού εργοστασίου της στο Slough της Βρετανίας σε έναν εξελιγμένο κόμβο παραγωγής.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αυτής στρατηγικής, η Mars συνεχίζει να επενδύει δυναμικά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως:

• Στη Γαλλία, η εταιρεία έχει επενδύσει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια στα οκτώ εργοστάσιά της, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής μετάβασης. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση γραμμής παραγωγής παγωτού στο Steinbourg – όπου βρίσκεται το μοναδικό εργοστάσιο παγωτού της Mars στην Ευρώπη – καθώς και την επέκταση του κέντρου αριστείας M&M’s στο Haguenau, του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής M&M’s στην Ευρώπη. Και οι δύο μονάδες εξάγουν πάνω από το 70% της παραγωγής τους.

• Στην Ολλανδία, η Mars συνεχίζει να επενδύει ετησίως από 28 έως 30 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιό της στο Veghel. Για το 2026, οι επενδύσεις περιλαμβάνουν 18 εκατ. ευρώ για μια νέα μονάδα γάλακτος και 16 εκατ. ευρώ για νέο εξοπλισμό conching, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του εργοστασίου ως βασικού κόμβου παραγωγής σοκολάτας στην Ευρώπη.

• Στην Πολωνία, η Mars επενδύει περίπου 250 εκατ. ευρώ την περίοδο 2023–2027 στο εργοστάσιο σοκολάτας Janaszówek. Η επένδυση θα φέρει προηγμένες λύσεις αυτοματισμού και θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κατά 63%, ενισχύοντας τον ρόλο της ως βασικού μοχλού ανάπτυξης της Mars στην περιοχή.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μακροπρόθεσμη στρατηγική παραγωγής της Mars, επικεντρώνεται στη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και καινοτόμων παραγωγικών δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται τόσο το ήδη ανακοινωμένο επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ στην ΕΕ όσο και η επιπλέον επένδυση 2 δισ. δολαρίων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ έως το 2026. Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής διαδραματίζει η επένδυση στο ιστορικό εργοστάσιο της Mars στο Slough.

Το εργοστάσιο της Mars στο Slough, όπου δημιουργήθηκε η εμβληματική σοκολάτα Mars Bar το 1932, αποτελεί έναν κομβικό πυλώνα του ευρωπαϊκού δικτύου παραγωγής της εταιρείας. Πέρα από την κάλυψη της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, το εργοστάσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στις εξαγωγές προς την ΕΕ. Μόνο το 2025, η μονάδα εξήγαγε περισσότερα από 2,7 εκατ. κιλά σοκολάτας στην Ιρλανδία και πάνω από 12,3 εκατ. κιλά στην Ολλανδία, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό ρόλο του εργοστασίου στο ευρωπαϊκό παραγωγικό και εξαγωγικό δίκτυο της Mars.

Η επένδυση ύψους 190 εκατ. λιρών θα εξοπλίσει το εργοστάσιο με τεχνολογίες αιχμής, συνδυάζοντας ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη με αναβαθμισμένο παραγωγικό εξοπλισμό, προηγμένα συστήματα ψύξης και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, ενισχύοντας περαιτέρω την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της μονάδας. Παράλληλα, η Mars θα ενσωματώσει στο εργοστάσιο του Slough τεχνολογία digital twin, αξιοποιώντας δεδομένα που υποστηρίζονται από AI για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, τη διασφάλιση σταθερής ποιότητας και τη μείωση των αποβλήτων. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας νέες προοπτικές στους τομείς της προηγμένης μηχανικής, του αυτοματισμού και της data-enabled παραγωγής, ώστε οι εργαζόμενοι να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον της βιομηχανίας.

Ο Adam Grant, General Manager Mars Snacking UK, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στο Ηνωμένο Βασίλειο ως κόμβο παραγωγής και καινοτομίας. Με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας παραμένουν κορυφαίου επιπέδου, ανταγωνιστικές και έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Το εργοστάσιό μας στο Slough αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κληρονομιάς μας και, ως μια οικογενειακή επιχείρηση με ισχυρές αξίες, δεσμευόμαστε να επενδύουμε σε ένα μέλλον που δημιουργεί μακροπρόθεσμο και θετικό αντίκτυπο για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Peter Kyle, δήλωσε: «Η επένδυση ύψους 190 εκατ. λιρών από τη Mars αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς το Ηνωμένο Βασίλειο ως τόπο παραγωγής και καινοτομίας. Για σχεδόν έναν αιώνα, το εργοστάσιο στο Slough παράγει μερικά από τα πιο αγαπημένα brands παγκοσμίως και η επένδυση αυτή αποδεικνύει ότι οι διεθνείς επιχειρήσεις συνεχίζουν να εμπιστεύονται τις βρετανικές δεξιότητες, το ανθρώπινο δυναμικό και τη βιομηχανία της χώρας».

Η νέα αυτή επένδυση στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Mars για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής και καινοτομικής της παρουσίας στην Ευρώπη. Με περισσότερα από 90 χρόνια παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά, η Mars διαθέτει 24 εργοστάσια σε 10 χώρες της Ε.Ε., απασχολεί 25.700 εργαζομένους και εξάγει σε περισσότερες από 100 αγορές, γεγονός που καθιστά την Ευρώπη κομβικής σημασίας για τη διεθνή ανάπτυξη και επιτυχία της εταιρείας.