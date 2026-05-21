nvidia:-Ξεπέρασαν-τις-προβλέψεις-τα-κέρδη-και-τα-έσοδα-τριμήνου

Αύξηση στα τριμηνιαία κέρδη ανακοίνωσε η Nvidia την Πέμπτη, ενώ ανέφερε καλύτερες από τις αναμενόμενες προοπτικές για το τρέχον τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 1,87 δολάρια ανά μετοχή, με τους αναλυτές της LSEG να εκτιμούν 1,77 δολ. ανά μετοχή.

Τα έσοδα ήταν 81,62 δισ. δολ. έναντι 78,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εκτίμησης.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 42,96 δισ. δολάρια, ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, από 18,8 δισ. δολ., ή 76 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε πρόβλεψη για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ύψους 91 δισ. δολ., συν ή πλην 2%. Οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 87,36 δισ. δολαρίων.

Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί ήπια.

Η Nvidia θα επιστρέψει περισσότερα μετρητά στους μετόχους, καθώς το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε 80 δισ. δολ. για επαναγορές μετοχών, ενώ επίσης αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα στα 25 σεντς ανά μετοχή από 1 σεντ προηγουμένως.

Η Nvidia δημιούργησε 48,6 δισ. δολ. σε ελεύθερη ταμειακή ροή κατά την περίοδο, από 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο και 26,1 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο.