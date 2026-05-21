OpenAI: Ετοιμάζεται για IPO – Η μητέρα του ChatGPT βάζει πλώρη για το χρηματιστήριο

Η εταιρεία που έφερε την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων ετοιμάζεται τώρα για το επόμενο μεγάλο άλμα: τη Wall Street.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες σε προχωρημένες προετοιμασίες για δημόσια εγγραφή (IPO), σε μία κίνηση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στην ιστορία της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, η OpenAI συνεργάζεται ήδη με κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, για την προετοιμασία του ενημερωτικού δελτίου που θα κατατεθεί εμπιστευτικά στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Η κατάθεση θα μπορούσε να γίνει ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο η εταιρεία να είναι έτοιμη για δημόσια εγγραφή ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Τα σχέδια πάντως παραμένουν ρευστά και ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς η αγορά εξετάζει πλέον πολύ πιο αυστηρά τις αποτιμήσεις και τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Το μεγάλο στοίχημα του Σαμ Όλτμαν

Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Όλτμαν, φέρεται εδώ και καιρό να πιέζει υπέρ μίας IPO, θεωρώντας ότι η δημόσια εγγραφή θα προσφέρει στην εταιρεία πρόσβαση σε τεράστια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης.

Η OpenAI αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 852 δισ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης — μία αποτίμηση που την τοποθετεί ήδη ανάμεσα στις ισχυρότερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, πριν καν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Σάρα Φράιαρ, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, εκτιμώντας ότι ίσως απαιτείται περισσότερος χρόνος προετοιμασίας.

Η δικαστική νίκη απέναντι στον Έλον Μασκ

Η OpenAI ξεπέρασε αυτή την εβδομάδα ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την IPO, κερδίζοντας τη δικαστική μάχη απέναντι στον συνιδρυτή της, Έλον Μασκ.

Ο Μασκ είχε κατηγορήσει την εταιρεία ότι «μετέτρεψε μία φιλανθρωπική αποστολή σε μηχανή κέρδους», υποστηρίζοντας πως η OpenAI πρόδωσε τον αρχικό της σκοπό ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο.

Το δικαστήριο απέρριψε τις αιτιάσεις του, κρίνοντας ότι ο ίδιος είχε στηρίξει αρχικά τη μετάβαση σε κερδοσκοπική δομή.

Η σύγκρουση όμως όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά μοιάζει να μετατρέπεται σε έναν από τους πιο σκληρούς πολέμους ισχύος στη Silicon Valley.

Ο πόλεμος της AI περνά στη Wall Street

Η πιθανή δημόσια εγγραφή της OpenAI έρχεται σε μία στιγμή όπου η αγορά τεχνητής νοημοσύνης θυμίζει ολοένα περισσότερο κούρσα εξοπλισμών.

Η Anthropic — που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής έρευνας της OpenAI, Ντάριο Αμοντέι — αναπτύσσεται ταχύτατα, κερδίζοντας έδαφος κυρίως στις επιχειρηματικές εφαρμογές AI.

Την ίδια στιγμή, η Google ενισχύει επιθετικά τα δικά της μοντέλα, ενώ η Microsoft επαναδιαπραγματεύεται τη στρατηγική σχέση της με την OpenAI.

Ακόμη και η SpaceX του Μασκ φέρεται να ετοιμάζει δική της IPO, δημιουργώντας σκηνικό ιστορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των πρωταγωνιστών της AI εποχής.

Τα μεγάλα ερωτήματα για τα οικονομικά της OpenAI

Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για το τεράστιο κόστος λειτουργίας της OpenAI.

Η ανάπτυξη προηγμένων AI μοντέλων απαιτεί ασύλληπτη υπολογιστική ισχύ και τεράστιες επενδύσεις σε data centers, chips και ενέργεια.

Η εταιρεία φέρεται μάλιστα να έχασε πρόσφατα εσωτερικούς στόχους εσόδων και ανάπτυξης χρηστών, καθώς ο ανταγωνισμός από την Anthropic και τη Google εντείνεται.

Το βασικό ερώτημα για τη Wall Street είναι πλέον αν η OpenAI μπορεί να μετατρέψει τη θεαματική τεχνολογική της υπεροχή σε ένα σταθερά κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η μεγαλύτερη χρονιά IPO εδώ και δεκαετίες;

Αν τελικά προχωρήσουν οι σχεδιαζόμενες εισαγωγές OpenAI, SpaceX και Anthropic, το 2026 ενδέχεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη χρονιά IPO στην ιστορία της τεχνολογίας.

Και ίσως για πρώτη φορά μετά την έκρηξη του internet τη δεκαετία του ’90, η Wall Street να βρίσκεται μπροστά σε μία νέα γενιά εταιρειών που φιλοδοξούν όχι απλώς να κυριαρχήσουν στην αγορά — αλλά να αναδιαμορφώσουν ολόκληρη την οικονομία.